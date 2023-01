«Es un acto antidemocrático»: Lula habló tras la toma del edificio del Congreso, la Presidencia y la Corte

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestó esta tarde luego de la invasión del Palacio del Planalto, la sede del Congreso y el Supremo Tribunal Federal de Brasil por parte de simpatizantes bolsonaristas. «Es un acto antidemocrático», afirmó ante los medios de comunicación desde San Pablo.

«Vamos a averiguar quiénes financiaron a estos vándalos y pagarán con la fuerza de la ley», anunció el flamante mandatario. Los hechos ocurrieron a una semana exacta de su asunción en el cargo.

Asimismo, Lula comunicó que decretó la intervención de las fuerzas de seguridad de Brasilia por 23 días tras los ataques perpetrados contra las sedes de los tres poderes públicos.

Más de un centenar de manifestantes exigían el derrocamiento del gobernante del Partido de los Trabajadores (PT). Las imágenes captadas fueron rápidamente emparentadas con las de la ocupación del Capitolio -sede del Congreso estadounidense- en Washington en 2021.

El jefe de Estado se encontraba en Araraquara, en el interior de São Paulo, al momento de producirse la invasión. Desde allí concertó una reunión de urgencia por videoconferencia con los ministros de Defensa, José Mucio Monteiro, Justicia, Flavio Dino, y Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.

«Esa gente que llamamos fascista invadió el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Palacio del Planalto», comenzó diciendo Lula da Silva. Y añadió: «Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. No hay precedente en la historia de nuestro país, lo que hizo esta gente«.

El mandatario remarcó que hubo un operativo de seguridad defectuoso. «Lamentablemente, los que tenían que hacer la seguridad del distrito federal era la policía militar del distrito federal y no lo hizo; hubo una incompetencia, mala voluntad o mala fe, ustedes vieron las imágenes de cómo los acompañaban a los manifestantes», comentó.

Aseguró que esos uniformados serán «punidos de forma ejemplar» y «no son confiables».

Durante la rueda de prensa, Lula acusó directamente contra Jair Bolsonaro por ser el autor ideológico de este escenario. “Este genocida no solo provocó esto, no solo lo estimuló, sino que lo sigue estimulándolo a través de las redes sociales. Se escapó para no pasarme la pancarta”, señaló da Silva en referencia al exmandatario.

​Y agregó: «Todo el mundo sabe que hay varios discursos del ex presidente alentando esto. Esto también es su responsabilidad”, aseveró. Asimismo, no dudó en calificar los ataques como «barbarie» perpetrada por «vándalos nazi».