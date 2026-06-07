Escala la tensión en Medio Oriente: el petróleo sube y caen las bolsas asiáticas tras los ataques entre Irán e Israel

Las bolsas asiáticas sufrieron fuertes caídas y los precios del petróleo experimentaron una suba durante la mañana del lunes, como consecuencia directa del recrudecimiento en el conflicto en Medio Oriente, con ataques directos entre Israel e Irán.

El petróleo Brent del mar del Norte, de referencia para el mercado mundial, subió un 2,4% y alcanzó los 95,32 dólares por barril. En la misma línea, su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, aumentó un 2,3% hasta cotizar a 92,59 dólares el barril.

Este temblor financiero se reflejó en Asia a las 09H53 GMT, momento en el que el índice japonés Nikkei caía un 3,41% y el surcoreano Kospi perdía un 6,81%.

Previamente, el viernes, los principales indicadores de Wall Street ya habían cerrado con fuertes bajas debido a las ventas generalizadas de acciones tecnológicas.

La postura de Irán: misiles, «líneas rojas» y denuncias internacionales

Irán lanzó varios misiles contra Israel rompiendo un frágil alto el fuego logrado en abril tras 100 días de guerra en Oriente Medio. Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron esta ofensiva militar como una «advertencia» y anunciaron, además, un ataque contra «grupos terroristas» ubicados en el Kurdistán iraquí.

Por su parte, el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes, consideró que el Estado hebreo «cruzó todas las líneas rojas» con sus ataques en los suburbios del sur de Beirut y exigió que detenga su campaña en territorio libanés. El militar advirtió en televisión que si Israel extiende las hostilidades o responde a la acción iraní, enfrentará hostilidades más devastadoras y lamentables.

Foto: AFP.

En el plano político, el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció un bloqueo naval estadounidense y afirmó que la luz verde dada por Estados Unidos convierte a las bases norteamericanas e israelíes en la región en objetivos legítimos.

A su vez, el país asiático anunció la suspensión de vuelos en su aeropuerto internacional. En otro orden de conflictos, el régimen denunció un trato discriminatorio hacia su delegación de fútbol en el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, debido a que varios miembros del cuerpo técnico no obtuvieron el visado para entrar en territorio norteamericano.

La respuesta de Israel: bombardeos en Irán y operaciones en el Líbano

El ejército israelí aseguró haber interceptado los once misiles lanzados por Teherán sin registrar víctimas y acusó a Irán de cometer un grave error con su ataque. Como represalia, la fuerza aérea israelí anunció que efectuó ataques contra objetivos militares del «régimen terrorista iraní» en el oeste y centro de ese país, lo que provocó el reporte de explosiones en las ciudades de Teherán, Tabriz e Isfahán.

El jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, aseguró que el ejército golpeará al enemigo con fuerza cuando reciban la autorización necesaria.

En paralelo a este frente, el portavoz militar Effie Defrin confirmó que continuarán sus operaciones en todo Líbano e intensificarán la presión sobre el movimiento islamista libanés Hezbolá para evitar ataques contra los ciudadanos israelíes.

Foto: AFP.

Según explicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, los recientes ataques a los centros de mando en los suburbios del sur de Beirut fueron una respuesta a los incesantes disparos de Hezbolá contra los asentamientos del norte de Israel.

Frente a esta escalada bélica, el presidente estadounidense Donald Trump se comunicó con Netanyahu para instarlo a no responder al ataque directo de Irán y evitar otra contienda militar, al tiempo que le pidió que los ataques contra Hezbolá fueran más «quirúrgicos».

Con información de AFP.