Escala la tensión en Medio Oriente: un proyectil impactó contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Un proyectil impactó contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente se mantiene latente. En el estrecho de Ormuz se volvieron a encender las alarmas luego de que un proyectil, de origen desconocido, impactara de lleno contra un buque petrolero frente a las cosas de Omán.

Nuevo ataque en Ormuz

El incidente fue reportado este sábado por la agencia marítima británica Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). Según precisó, la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido que causó «daños en la sala de máquinas», dejando al barco averiado.

Pese a la gravedad del ataque, el organismo internacional confirmó que no se registraron víctimas ni heridos entre la tripulación de la nave golpeada a 20 kilómetros de la entrada al paso de Ormuz.

El episodio tuvo lugar en un momento crítico de disputa entre Estados Unidos e Irán por el control de la vía transoceánica, donde el gobierno iraní retomó el bloqueo a la libre navegación.

En tanto, desde Teherán argumentaron que impondrán derechos de paso a las embarcaciones y autorizarán únicamente el libre tránsito por la ruta contigua a sus propias costas. El impacto de las restricciones provocó un desplome inmediato en la circulación marítima de buques de carga y cisternas.

La plataforma especializada en seguimiento naviero Kpler confirmó la drástica parálisis del sector al detallar que «las travesías por el estrecho de Ormuz disminuyeron un 77% en un día, reduciéndose a solo cinco buques, todos ellos concentrados en el marco de la medida unilateral iraní».