Luis Caputo pronosticó un nuevo triunfo electoral de Javier Milei en 2027 y defendió la reforma del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó de manera contundente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsó Javier Milei y también soltó una definición al dar por sentada la reelección del presidente en 2027.

Las proyecciones de Luis Caputo

El economista descartó modificaciones en el esquema de superávit fiscal y rechazó que el proceso electoral vaya a generar inestabilidad económica. Además, aseguró que la iniciativa para la autoridad monetaria busca frenar la emisión -a la que definió como un «impuesto inflacionario»-, con un impacto proyectado para los próximos 30 años.

Respecto a las elecciones del año próximo, el funcionario fue tajante respecto de la continuidad del proyecto político en el poder ejecutivo: «No tengo ni siquiera una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027, obviamente. No lo digo por sesgo. Obviamente, tengo más información que la gente. No coincido en nada con los consultores que dicen que el año que viene, por ser electoral… No va a pasar nada de lo que la gente cree».

Asimismo, destacó que mantener el equilibrio fiscal requiere conocimiento y compromiso. En ese sentido, afirmó que «durante los próximos cinco años, la figura del Presidente es fundamental y no tiene reemplazo».

Cuando fue consultado en una entrevista sobre su continuidad en un eventual segundo periodo de Milei, Caputo le bajó el tono a su permanencia en la administración central y dijo: «La única persona importante es el Presidente, yo soy ministro, es irrelevante. Todos colaboramos con el Presidente. Lo único que me interesa es que al país le vaya bien. Es irrelevante si yo tengo que estar acá o no. Los ministros somos todos fusibles y ninguno es imprescindible». Tras esto negó rotundamente cualquier posibilidad de anotarse como candidato político para próximas elecciones.

Por otra parte, el ministro reconoció que «los años electorales son difíciles», pero aseguró que están trabajando para garantizar un año diferente y remarcó que actualmente existen cuatro o cinco sectores a los que les va muy bien y hacen que la Argentina sea previsible.

En materia cambiaria, Caputo contrapuso la situación actual con la gestión anterior y afirmó: «Hoy hay dólares. Antes si querías dólares, tenías que ir al mercado negro y pagarlo tres veces lo que valía en el mercado oficial. Parte del efecto de que haya sectores a los que les va bien, es que hay dólares para todos. Hoy si querés ahorrar en dólares, podés. Si las empresas quieren repartir dividendos, pueden. Y los importadores pueden importar lo que quieran. Así todo, hoy hay exceso de dólares al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día».

Sobre el final de su entrevista, se refirió a la situación de la mora en los bancos y confió en que irá cayendo porque las entidades esstán haciendo un esfuerzo para refinancias a tasas más bajas y plazos más largos.

Con información de Noticias Argentinas.