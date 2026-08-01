Crisis migratoria en Ceuta: ascienden a 67 los muertos mientras España refuerza la frontera

Miles de jóvenes marroquíes en la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla. Foto EFE Imagen

La crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma de Ceuta dejó al menos 67 personas fallecidas tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, en uno de los episodios más graves registrados en la frontera sur de España.

Las autoridades informaron que durante las últimas horas no se produjeron nuevos ingresos significativos y que la situación comenzó a estabilizarse.

Según el ministerio del Interior del país, más de 48.000 de las cerca de 60.000 personas que cruzaron hacia Ceuta ya regresaron a Marruecos, en el marco de los operativos de retorno coordinados entre ambos países. El Gobierno aseguró que logró recuperar el control de la frontera en menos de 48 horas.

Como parte de las medidas para evitar nuevos ingresos irregulares, España comenzó la instalación de una barrera flotante de aproximadamente 500 metros en el espigón del Tarajal, acompañada por boyas y un corredor destinado a las patrullas de la Guardia Civil. El objetivo es reforzar el control marítimo en uno de los puntos más sensibles del límite con Marruecos.

En el plano político, el presidente Pedro Sánchez envió una carta a las instituciones de la Unión Europea para cuestionar la respuesta de algunos países comunitarios frente a la crisis y solicitó una reunión urgente de los ministros del Interior del bloque para coordinar una estrategia común.

Crisis migratoria en Ceuta: qué mencionarion las autoridades sobre la situación en el sur del país

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la actuación del Ejecutivo español y sostuvo que la emergencia fue contenida con rapidez. Además, remarcó la cooperación de Marruecos en las tareas de control fronterizo y reiteró que quienes ingresaron de manera irregular no podrán desplazarse libremente por el espacio Schengen.

En paralelo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó Ceuta y responsabilizó al Gobierno por no haber evitado la entrada masiva. El dirigente calificó lo ocurrido como una «ocupación premeditada» y cuestionó la eficacia de las nuevas barreras instaladas en la frontera.

Mientras tanto, los servicios sanitarios y de emergencia de Ceuta continuaban asistiendo a cientos de migrantes que permanecían en la ciudad tras la avalancha migratoria. Las autoridades insistieron en que, pese a la reducción de los ingresos, la situación humanitaria sigue siendo compleja y requiere la coordinación entre España, Marruecos y la Unión Europea.

La crisis también tuvo repercusiones en Melilla, donde las autoridades mantuvieron un fuerte despliegue de seguridad ante nuevos intentos de ingreso irregular. La reapertura del paso fronterizo de Beni Enzar se realizó de manera gradual, mientras continuaban las tareas de vigilancia en la zona.

Con información de El País