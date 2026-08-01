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Servicio a la comunidad: un corte programado de energía afectará a dos sectores de Neuquén este domingo

La Cooperativa CALF realizará este domingo 2 de agosto un corte programado de energía en dos sectores de la ciudad de Neuquén para ejecutar obras de modernización, automatización y mantenimiento preventivo de la red eléctrica.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

CALF realizará cortes programados de energía este domingo.

La Cooperativa CALF informó que este domingo 2 de agosto realizará un corte programado del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de ejecutar obras de modernización y mantenimiento de la red.

Corte programado de luz en Neuquén

La interrupción del suministro está prevista entre las 7:00 y las 13:30 y alcanzará a la zona aledaña a Avenida Argentina, entre las calles Riavitz y Leloir, además del sector comprendido desde Yrigoyen hasta Entre Ríos, entre Doctor Ramón/Leloir y Avenida Argentina/Islas Malvinas.

Desde la cooperativa explicaron que la interrupción fue autorizada por el órgano de control municipal y responde a trabajos de modernización de la red eléctrica, que incluyen la incorporación de tecnología inteligente, equipamiento de automatización y tareas de mantenimiento preventivo.

Según CALF, estas obras buscan fortalecer la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico, además de optimizar el funcionamiento de la infraestructura de distribución.

La cooperativa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el horario del corte y recordó que tanto la duración de los trabajos como el área alcanzada podrían variar en función de las condiciones climáticas.


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La Cooperativa CALF informó que este domingo 2 de agosto realizará un corte programado del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de ejecutar obras de modernización y mantenimiento de la red.

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