Servicio a la comunidad: un corte programado de energía afectará a dos sectores de Neuquén este domingo

La Cooperativa CALF informó que este domingo 2 de agosto realizará un corte programado del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de ejecutar obras de modernización y mantenimiento de la red.

Corte programado de luz en Neuquén

La interrupción del suministro está prevista entre las 7:00 y las 13:30 y alcanzará a la zona aledaña a Avenida Argentina, entre las calles Riavitz y Leloir, además del sector comprendido desde Yrigoyen hasta Entre Ríos, entre Doctor Ramón/Leloir y Avenida Argentina/Islas Malvinas.

Desde la cooperativa explicaron que la interrupción fue autorizada por el órgano de control municipal y responde a trabajos de modernización de la red eléctrica, que incluyen la incorporación de tecnología inteligente, equipamiento de automatización y tareas de mantenimiento preventivo.

Según CALF, estas obras buscan fortalecer la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico, además de optimizar el funcionamiento de la infraestructura de distribución.

La cooperativa recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el horario del corte y recordó que tanto la duración de los trabajos como el área alcanzada podrían variar en función de las condiciones climáticas.