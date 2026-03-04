España desmintió a la Casa Blanca y negó que vaya a cooperar con Estados Unidos en la guerra con Irán

El Gobierno de España desmintió «tajantemente» que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en su guerra contra Irán, al reiterar su negativa a permitir que aviones norteamericanos usen bases en su territorio, según declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

«Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio», afirmó Albares en declaraciones a la radio Cadena Ser, en respuesta a la Casa Blanca, cuya portavoz, Karoline Leavitt, había afirmado momentos antes que España había aceptado «cooperar con el ejército estadounidense».

Anteriormente, la Casa Blanca había anunciado este miércoles que España había aceptado cooperar con las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar el comercio con Madrid.

“Con respecto a España, creo que ayer escucharon el mensaje del presidente alto y claro”, dijo Leavitt.

“Y según tengo entendido en las últimas horas, han aceptado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense está coordinando con sus homólogos en España”, sentenció.

Crece la tensión entre Trump y Sánchez por el conflicto con Irán

Trump dijo el martes que iba a “cortar todo comercio con España”, un día después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmara que España no iba a permitir que Estados Unidos utilizara bases operadas conjuntamente en el sur del país en ningún ataque que no esté justificado por la carta de la ONU.

Más temprano el miércoles, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a criticar las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán, se mantuvo firme ante las nuevas amenazas comerciales de Washington y advirtió que la guerra en Oriente Medio suponía el riesgo de “jugar a la ruleta rusa” con millones de vidas.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, afirmó Sánchez en un discurso televisado.

Sánchez, ampliamente considerado como el último gran líder progresista de Europa, ha calificado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una intervención militar “injustificable” y “peligrosa”.

Mientras no estaba claro cómo cortaría Trump el comercio con España, la UE negocia el comercio en nombre de sus 27 miembros.

Cuando se le preguntó en una entrevista con CNBC si sería posible imponer un embargo comercial a España, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que “sería un esfuerzo combinado”.

No dio detalles, pero afirmó que la negativa de Madrid a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases en el ataque del fin de semana contra Irán puso en peligro vidas estadounidenses.

“Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad de participar y llevar adelante esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en riesgo vidas estadounidenses”, dijo Bessent. “Los españoles pusieron en riesgo vidas estadounidenses”.

El líder español expresó el miércoles su preocupación de que los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel pudieran conducir a otro costoso atolladero militar en Oriente Medio, similar a las intervenciones estadounidenses pasadas en Irak y Afganistán.

“En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras”, dijo Sánchez: “No a la guerra”.

La UE dijo el miércoles que protegería sus intereses y trabajaría para estabilizar su relación comercial con Estados Unidos, con el que alcanzó un acuerdo comercial el año pasado tras meses de incertidumbre económica por la ofensiva arancelaria de Trump.

“Mantenemos plena solidaridad con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos listos para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Después de que España no autorizara el uso estadounidense de sus bases, Trump dijo el martes que “podríamos usar su base si queremos”, en referencia a las instalaciones de Rota y Morón en el sur de España, que Estados Unidos y España comparten pero que permanecen bajo mando español. “Podríamos simplemente volar y usarla”, dijo Trump. “Nadie nos va a decir que no la usemos, pero no tenemos por qué hacerlo”.

Las amenazas del martes desde Washington ofrecían un nuevo ejemplo de cómo el presidente de Estados Unidos utiliza la amenaza de aranceles o embargos comerciales como castigo. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mes pasado los amplios aranceles globales de Trump, al señalar que los poderes de emergencia no permiten que el presidente imponga unilateralmente aranceles generalizados.

Sin embargo, Trump sostiene que la corte le permite, en su lugar, imponer embargos a gran escala a otras naciones que él elija.

España no ha tenido ningún contacto directo con Estados Unidos desde la diatriba de Trump, dijo el miércoles el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo.

En declaraciones a la emisora de radio española Cadena Ser, Cuerpo dijo que quería transmitir “un mensaje de tranquilidad. Mas allá de estas declaraciones (de Trump), no hay ninguna actuación sobre la mesa (de Estados Unidos)”.

Los principales grupos empresariales de España expresaron su preocupación por la amenaza comercial de Estados Unidos, y calificaron al país como un “socio fundamental desde el punto de vista económico y político”.

“Confiamos en que finalmente nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas de ninguna manera”, dijeron el martes las organizaciones empresariales españolas CEOE, CEPYME y ATA.

El Banco de España emitió un informe el año pasado que concluyó que la cuarta economía más grande de Europa estaba relativamente protegida en comparación con el promedio de la UE en lo que respecta a la exposición a los aranceles de Trump.

Las exportaciones e importaciones de España con Estados Unidos representaron el 4,4% del PIB, dijo el Banco de España, mientras que el comercio con Estados Unidos para la UE en su conjunto fue del 10,1%.

Las exportaciones de bienes españoles a Estados Unidos representaron el 1% del PIB de España, equivalente a 16.000 millones de euros (18.600 millones de dólares), lo que convierte a Estados Unidos en el sexto mayor mercado de exportación de productos españoles, concluyó el banco. Los productos farmacéuticos, el aceite de oliva, el gas refinado y los transformadores eléctricos se encuentran entre las principales exportaciones de España a Estados Unidos, según el Observatory of Economic Complexity.

La postura de España sobre el conflicto en Irán es el más reciente episodio de tensión en su relación con la el gobierno de Trump.

Sánchez criticó abiertamente la guerra de Israel en Gaza y atrajo la ira de Trump el año pasado cuando España se retractó del compromiso de la OTAN de que los miembros aumentaran el gasto en defensa al 5% del PIB. En ese momento, el gobierno español dijo que podía cubrir sus necesidades de defensa estimadas gastando menos —solo el 2,1% de su PIB—, una medida que Trump criticó duramente y ante la cual también amenazó con imponer aranceles como respuesta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.