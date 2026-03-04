Turquía alcanzada por la guerra en Medio Oriente: cuáles son los 12 países que sufrieron daños por impactos de misiles o metralla

Un misil disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, fue abatido en el Mediterráneo oriental por los sistemas de defensa de la OTAN, afirmó el miércoles el ministerio turco de Defensa. De esta manera son 12 los países de Medio Oriente que han sufrido daños por impactos de misiles o metralla desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques.

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria.

Interceptaron un mísil en Turquía

Según indicó el ministerio turco de Defensa en un comunicado en la red X «un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por los elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, desplegados en el Mediterráneo oriental».

Y agregó: «El incidente no causó víctimas ni heridos».

Según una fuente de la cancillería turca, el ministro Hakan Fidan declaró a su homólogo iraní Abás Araqchi en una conversación telefónica que «debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto».

El ministerio de Defensa turco añadió por su lado que tomará «sin dudarlo» cualquier medida necesaria para defender su territorio y su espacio aéreo. «Reiteramos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país», agregó el ministerio.

Uno a uno los países afectados por la guerra en Medio Oriente

Desde el inicio de la ofensiva conjunta de fuerzas estadounidenses e iraralíes contra Irán, que comenzó el sábado pasado, los países que resultaron afectados por impactos de misiles o metralla son Israel, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar, Irak, Baréin, Siria, Omán, Chipre, Turquía. Es decir, abarcó gran parte de Medio Oriente.

El conflicto bélico ve lejos su fin. De hecho el Gobierno de Israel sostuvo que prevé atacar Irán durante «al menos» una o dos semanas más, según medios de aquel país.

AP y AFP