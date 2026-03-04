Submarino de Estados Unidos hundió un buque de Irán: «Pensaba estar a salvo en aguas internacionales»

Un submarino estadounidense hundió el buque de guerra de Irán «IRIS Dena». Navegaba en el océano Índico, indicó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Se registraron muertos y hay más de 100 desaparecidos. Fue una acción militar en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Desde la embarcación habián emitido una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona.

Desde Estados Unidos confirmaron hundimiento de un buque de Irán

«Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo«, declaró el jefe del Pentágono a la prensa.

Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron después de que el buque se hundiera el miércoles frente a las costas de Sri Lanka, indicaron autoridades de ese país.

Rescataron a personas del buque hundido iraní

La Armada rescató a 32 personas de un barco naval iraní que se hundió fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka, dijeron funcionarios el miércoles.

El ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, declaró al Parlamento que la Armada de Sri Lanka recibió información de que el buque IRIS Dena, con 180 personas a bordo, se encontraba en peligro y se hundía. El país insular envió barcos y aviones de la fuerza aérea en una misión de rescate, añadió.

El portavoz de la Armada, el comandante Buddhika Sampath, declaró que cuando los buques de la Armada llegaron al lugar, no había rastro del barco y que «solo había algunas manchas de petróleo y balsas salvavidas. Encontramos gente flotando en el agua».

Sampath dijo que había varios cuerpos en el mar, pero se negó a dar una cifra exacta de víctimas. Añadió que 32 personas fueron rescatadas y hospitalizadas.

Cómo era el IRIS Dena, el buque hundido iraní

El IRIS Dena, uno de los buques de guerra más nuevos de Irán, es una fragata de clase Moudge que patrulla en aguas profundas para la Armada iraní. Estaba armado con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos. También lleva un helicóptero.

La fragata fue la pieza central de una gira internacional de dos barcos en 2023, que incluyó escalas en países como Sudáfrica y Brasil. Estuvo acompañada por el buque de apoyo IRIS Makran, un petrolero reconvertido.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó ambos barcos en una designación de sanciones en febrero de 2023 junto con ocho ejecutivos de un fabricante de drones iraní que suministró armas a Rusia para su uso contra objetivos civiles en Ucrania.

Al menos 17 buques de guerra iraníes han sido hundidos durante la guerra en curso, dijo el almirante estadounidense Brad Cooper, quien dirige el Comando Central del ejército estadounidense.