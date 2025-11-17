Estados Unidos destacó un triángulo estratégico entre Seúl, Tokio y Manila para hacer frente a amenazas de China y Corea del Norte

Xavier Brunson,, jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur. Foto: Reuters.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, afirmó que hay un potencial del “triángulo estratégico” formado por Corea del Sur, Japón y Filipinas frente a la presión de Corea del Norte y China. Lo señaló el mismo día que el gigante asiático realizó maniobras con fuego real en el mar Amarillo.

Una red con Corea del Sur, Japón y Filipinas

«Corea del Sur, Japón y Filipinas conforman una red interconectada, en lugar de tres relaciones bilaterales separadas. Cada socio aporta una capacidad distintiva», sostuvo Brunson, según indicó la página web de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK).

Resaltó la «profundidad estratégica» de Corea del Sur, la «ventaja tecnológica y el alcance marítimo» de Japón y la relevancia de Filipinas por su acceso a «rutas marítimas clave«.

Para el jefe militar, existen «oportunidades para una mayor cooperación trilateral que pueden no ser inmediatamente evidentes desde las perspectivas tradicionales».

Maniobras de fuego de China

Las declaraciones de Brunson se dieron em medio del aumento de tensión entre Pekín y Tokio tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, que sugirió que un ataque militar chino sobre Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Los ejercicios, anunciados por la Administración de Seguridad Marítima la semana pasada, se desarrollan entre hoy y el miércoles en una amplia zona del mar Amarillo delimitada por coordenadas difundidas por la oficina marítima de Yancheng, aunque las autoridades chinas no han difundido más detalles al respecto. El aviso prohibía la navegación durante 24 horas al día y pide a los barcos evitar el área.

La notificación no especificó qué medios militares participan ni la finalidad concreta del ejercicio, aunque su publicación coincidió con un aumento de la retórica china contra Japón.

Tokio envío a un diplomático

El Gobierno japonés envió hoy a Pekín a Masaaki Kanai, director general de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores, para reunirse con su homólogo Liu Jinsong.

Según medios japoneses, Kanai pretende subrayar durante reuniones con funcionarios chinos este martes que Tokio no ha modificado su postura de no reconocer a Taiwán como gobierno legítimo y buscar vías de desescalada.

La visita llega tras más de una semana de reproches cruzados por las palabras de Takaichi, que sugirió que un ataque chino a la isla podría colocar a Japón en una «situación de crisis» y provocar una intervención de sus fuerzas armadas en el estrecho de Taiwán.

Con Infobae y EFE