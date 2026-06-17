Estados Unidos e Irán firmaron de manera remota un memorándum para implementar un alto el fuego de 60 días

Estados Unidos e Irán firmaron de manera remota un memorándum de entendimiento que establece un alto el fuego de 60 días en el conflicto bélico entre ambos países, según informaron medios internacionales y fuentes oficiales citadas por la cadena estadounidense CBS.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, el acuerdo ya se encuentra “en vigor” y fue rubricado digitalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian.

La firma se concretó mientras Trump participaba de la cumbre del G7 en Francia, según indicó otro funcionario estadounidense citado por CBS. La información también fue difundida por el medio francés France 24, que aseguró que ambos mandatarios firmaron oficialmente el memorándum.

Según trascendió, el proceso de formalización del acuerdo había comenzado días antes. El domingo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, firmaron digitalmente el documento preliminar, de acuerdo con fuentes oficiales norteamericanas.

El portal Axios fue el primero en informar sobre la firma remota concretada este miércoles, mientras que desde Teherán también confirmaron la existencia del acuerdo.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró en una entrevista con la televisión estatal IRIB TV que los presidentes Pezeshkian y Trump suscribieron el memorándum “por medios digitales” con el objetivo de poner fin a las hostilidades.

La noticia representa un paso significativo en los esfuerzos diplomáticos para desescalar el conflicto entre ambas naciones, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre los mecanismos de supervisión ni las condiciones específicas contempladas en el acuerdo.