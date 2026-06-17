Por qué Bangladesh es hincha de la Selección Argentina: el origen histórico que conecta con la Guerra de Malvinas

Gran parte del pueblo bengalí demostró su apoyo a la selección Argentina a lo largo de los años. (Foto: gentileza)

Ya hemos visto, en varias oportunidades, imágenes de la ciudadanía de la República Popular Bangladesh celebrando los triunfos de la Selección Argentina. Esas escenas se repitieron ayer luego de que el equipo que dirige Lionel Scaloni lograra ganar el Mundial Qatar 2022.

Con la victoria y los tres goles de Liones Messi en el debut del Mundial 2026, esta imagen se repitió en tierras asiáticas. Cuál es el origen de la unión entre dos culturas tan distintas y su relación con la Guerra de Malvinas.

Quienes saben de la historia indican que el increíble interés del país asiático data desde la época de Diego Maradona, que posteriormente pasó a las nuevas generaciones de la mano de Lionel Messi y su historia de éxitos futbolísticos.

Por ejemplo, en septiembre de 2011, la población bangladesí acompañó al equipo argentino en el estadio nacional, donde se instalaron pantallas gigantes para que los fanáticos pudieran ver el partido amistoso contra Nigeria, donde Messi lideraba, entonces, el equipo de Alejandro Sabella.

En la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, Bangladesh fue uno de los países donde más festival hubo en la consagración albiceleste. Los videos de caravanas, banderazos y festejos se difundieron en redes.

🇧🇩🇦🇷 | MUNDIAL 2026: En Bangladesh hicieron una camiseta gigante de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial. pic.twitter.com/6tuNYkrK1H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 17, 2026

Por qué Bangladesh es hincha de la Selección Argentina: la historia que conecta con Malvinas y Maradona

La historia bangladesí señala que, desde hace décadas, han estado enfrentados con la corona británica, ya que Inglaterra fue quien, tras invadirla, originó las grandes hambrunas que afectaron a la República.

En especial, la Gran Hambruna de 1943, que le costó la vida a tres millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial y que fue consecuencia de una estrategia militar británica para obstaculizar un posible avance japonés.

Ese enfrentamiento con Reino Unido lo hermana a Argentina, quien reclama la soberanía de las Islas Malvinas desde hace muchos años llegando a enfrentarse en una guerra donde murieron miles de jóvenes soldados argentinos, en desigualdad de condiciones.

ASÍ SE FESTEJÓ EL TRIUNFO ARGENTINO EN BANGLADESH 🤯🇧🇩



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Por eso, el partido de Diego Maradona contra Inglaterra en México 1986 lo sintieron, también, como un acto de justicia en favor de su pueblo. La posterior aparición de Messi incrementó, aún más, la pasión de ese país por la Selección Argentina.

Este miércoles, a través de redes sociales, llegaron nuevas imágenes de los hinchas de Bangladesh eufóricos por el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni, sobre todo con los tres goles de Messi.