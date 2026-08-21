Estados Unidos reforzó su presencia en Medio Oriente: llegó otro portaaviones en plena tensión con Irán

Estados Unidos reforzó su despliegue militar en Medio Oriente con la llegada del portaaviones USS George Washington, que comenzó a operar en la región y permitirá relevar al USS Abraham Lincoln, una embarcación que lleva más de 250 días desplegada en medio del conflicto con Irán.

La información fue confirmada este viernes por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y difundida por la agencia Associated Press (AP). La llegada del nuevo portaaviones se produce mientras Washington mantiene una fuerte presencia militar en la región, pese a algunas señales de disminución de las hostilidades con Irán.

El movimiento permitirá finalmente el regreso del USS Abraham Lincoln y su tripulación, cuyo prolongado despliegue había generado preocupación por las condiciones a bordo, incluidos reportes sobre problemas de abastecimiento y el impacto de tantos meses de misión sobre los marineros.

El USS George Washington llegó a Medio Oriente para relevar al USS Lincoln

El USS George Washington, que habitualmente tiene su base de operaciones en Asia, ya se encuentra bajo el mando del CENTCOM y operando en Medio Oriente.

Su traslado había comenzado días atrás ante la necesidad de encontrar un reemplazo para el USS Abraham Lincoln, cuyo despliegue superó los 250 días y se convirtió en uno de los más extensos de los últimos años para un portaaviones estadounidense.

La situación del Lincoln había llamado incluso la atención de legisladores estadounidenses ante las informaciones sobre problemas de salud mental entre integrantes de la tripulación y dificultades con algunos suministros.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, se comunicaron recientemente con los tripulantes. Cooper destacó el desempeño de los marineros durante la extensa misión.

El presidente Donald Trump, por su parte, había relativizado públicamente las dificultades reportadas a bordo y defendido las condiciones de mantenimiento del portaaviones.

Estados Unidos mantiene dos portaaviones en Medio Oriente

Con la llegada del USS George Washington, Estados Unidos vuelve a contar con dos portaaviones operando en Medio Oriente, ya que en la zona también se encuentra el USS George H.W. Bush.

El despliegue se mantiene en un escenario de tensión con Irán. Aunque en las últimas semanas aparecieron indicios de una reducción de las hostilidades, la Marina estadounidense continúa participando de operaciones en la región y mantiene el bloqueo sobre puertos iraníes, según informó AP.

La prolongación del conflicto también está teniendo consecuencias para las Fuerzas Armadas estadounidenses: el Pentágono informó este viernes que más de 750 militares de Estados Unidos resultaron heridos desde el comienzo de la guerra con Irán en febrero, aunque brindó información limitada sobre las circunstancias de esas lesiones.

La decisión que genera preocupación por China y el Pacífico

El traslado del USS George Washington desde Asia hacia Medio Oriente tiene además una consecuencia estratégica: deja temporalmente a la región de Asia-Pacífico sin un portaaviones estadounidense desplegado de manera permanente.

La situación genera interrogantes sobre la capacidad de Washington para sostener simultáneamente sus compromisos militares en distintas partes del mundo, especialmente en momentos en que China incrementa su presencia y actividad militar en el Indo-Pacífico.

El George Washington había partido hacia Medio Oriente después de que comenzaran a conocerse las dificultades que atravesaba el USS Abraham Lincoln. Su llegada permitirá ahora iniciar el relevo de una tripulación que lleva más de ocho meses desplegada, al mismo tiempo que Estados Unidos mantiene una importante concentración de fuerzas militares en torno al conflicto con Irán.

Fuente: Associated Press (AP).