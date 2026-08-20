Alemania enfrenta una ola de calor histórica: estiman 14.000 muertes y la cifra supera el récord de 2018

Alemania se enfrenta a una ola de calor extrema por el que ya murieron unas 14.000 personas. La ya supera el récord del verano del 2018, según estimaciones publicadas por la autoridad sanitaria alemana, el Instituto Robert Koch (RKI).

De acuerdo a los datos aportador por el sitio DW, hace ocho años el país europeo había registrado unos 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas.

Este año, según el RKI, 9.600 de las 14.000 víctimas, murieron durante la semana del 22 al 28 de junio, un periodo que fue particularmente calurosa en Alemania.

Temperaturas por encima de los 40°C en Alemania

Dentro del periodo mencionado se registraron temperaturas récord, en algunos lugares superaron los 41 °C.

Los datos acumulados en todo el país por el RKI estiman la cantidad de muertes vinculadas a las olas de calor hasta el 9 de agosto. En el mismo informe se precisó que las más afectadas fueron aquellas personas de 75 años o más.

El RKI aclaró que la magnitud de las muertes relacionadas con la ola de calor se calcula mediante métodos estadísticos, que comparan el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor.

Esto se realiza porque el calor no puede indicarse como causa de la muerte en los certificados de defunción.

Por otra parte explicó que en la mayoría de los casos detectados, se trata de una combinación de altas temperaturas y afecciones preexistentes, como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales, lo que conduce a la muerte.