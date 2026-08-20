VIDEO: Los desprendimientos que causó el sismo de magnitud 7,2 en Ayacucho, Perú

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la región de Coracora, en Ayacucho, y provocó temor entre la población local. Las primeras imágenes difundidas por los residentes documentaron desprendimientos de tierra y rocas en las laderas de las zonas altas, lo que motivó a que numerosos habitantes salieran a las calles en busca de resguardo.

El epicentro del temblor se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora y a una profundidad de 108 kilómetros. A pesar de la intensidad del fenómeno, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral pacífico. Según informó el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el evento no reunió las condiciones necesarias para generar olas de gran magnitud en las costas.

Evaluación de daños y posibles damnificados

El alcalde de Parinacochas, Reyes Anampa, explicó que las autoridades recopilan datos para determinar la cifra exacta de posibles damnificados y heridos. El jefe comunal precisó que se encontraba en Lima al momento del evento, pero confirmó que presentará un informe oficial con el detalle de los daños materiales y humanos ocasionados por el movimiento telúrico.

Representantes de diversos sectores junto al gobernador de Ayacucho se desplazaron hacia las áreas más afectadas para coordinar la asistencia y supervisar los trabajos de evaluación en el territorio.

El registro de los desprendimientos en la zona alta

Los videos captados por los vecinos con teléfonos celulares mostraron la fuerza del sismo en las laderas de los cerros, donde el desplazamiento de piedras generó extensas nubes de tierra. La caída de material sobre algunos caminos rurales complicó de manera preventiva el tránsito en los accesos hacia Coracora, mientras las brigadas de emergencia inician el relevamiento de las rutas de la región.