Temporal en Chile: aluviones dejaron un muerto, 800 damnificados y más de 1.000 casas dañadas

Un fuerte temporal golpeó el norte de Chile y provocó violentos aluviones que dejaron una persona fallecida, más de 1.000 viviendas con distintos niveles de daños y alrededor de 800 damnificados. Las precipitaciones afectaron especialmente a zonas desérticas, donde las lluvias de esta magnitud son poco frecuentes y pueden generar rápidas crecidas en quebradas y desplazamientos de barro.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, desde comienzos de esta semana las precipitaciones alcanzaron distintas áreas del norte y centro-norte chileno, entre ellas Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo, además de sectores de Calama.

El agua caída sobre terrenos extremadamente áridos provocó cortes de rutas, daños en infraestructura, aislamiento de algunas localidades y aluviones que cubrieron calles, viviendas y vehículos con barro y escombros.

Temporal en Chile: más de 1.000 viviendas resultaron afectadas

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) citado por la agencia, se contabilizaron 276 viviendas con daños mayores y 929 con daños menores.

El balance también indicó 810 personas damnificadas, 22 aisladas y una víctima fatal, que murió en un accidente de tránsito relacionado con la caída de rocas.

Una de las zonas más golpeadas fue Tocopilla, ubicada a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago. La ciudad tiene además importancia estratégica debido a su actividad portuaria vinculada con la industria minera.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, recorrió el miércoles diferentes sectores de la región de Antofagasta y se refirió a la situación de las familias que habitan lugares expuestos a aluviones.

“Tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas”, señaló.

El martes, el mandatario había decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla debido a las consecuencias de las intensas precipitaciones.

Tocopilla, una de las ciudades más afectadas por los aluviones

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, explicó que las características geográficas de la ciudad, rodeada de quebradas, complicaron las tareas de asistencia y recuperación.

Cuando las lluvias intensas caen sobre este tipo de terrenos, el agua puede desplazarse rápidamente por las quebradas y arrastrar grandes cantidades de barro, piedras y otros materiales hacia las zonas pobladas.

Ante la magnitud de la emergencia, el Ministerio de Salud de Chile extendió la alerta sanitaria por la situación hidrometeorológica en las regiones afectadas.

La decisión fue tomada debido a la existencia de sectores aislados y problemas de conectividad, una situación que podría dificultar tanto los traslados como el acceso de la población a los servicios sanitarios.

“La alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos, entre otras medidas”, explicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Iquique recibió en pocos días más lluvia de la que suele registrar en un año

La situación también fue excepcional en Iquique, una de las principales ciudades del norte chileno.

El alcalde Mauricio Soria aseguró que se registraron más de 10 milímetros de precipitaciones en una zona que normalmente recibe menos de un milímetro de lluvia durante todo un año.

Las tormentas también impactaron en la actividad económica. En Iquique se encuentra la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), uno de los principales centros comerciales y logísticos del norte del país.

“En el puerto está parado todo el trabajo”, señaló Soria al describir las consecuencias del temporal.

Los aluviones también alcanzaron sectores donde había automóviles estacionados que quedaron atrapados por el barro. Algunos vehículos fueron desplazados por la fuerza del agua y los sedimentos e incluso terminaron chocando entre sí.

Por qué las lluvias provocaron aluviones tan violentos en el norte de Chile

El doctor en Geografía y abogado Manuel Prieto-Montt, profesor de la Universidad de Tarapacá, explicó que las precipitaciones extraordinarias estuvieron relacionadas con una baja segregada.

El fenómeno descargó importantes cantidades de agua sobre suelos hiperáridos y con escasa capacidad de absorción, una combinación que favorece la formación de escorrentías y flujos rápidos de barro.

Sin embargo, el especialista advirtió que la intensidad del fenómeno meteorológico no explica por sí sola la magnitud de los daños.

“El desastre ocurre porque la vulnerabilidad social, la ocupación informal de quebradas y la falta de planificación exponen a la población”, indicó.

La emergencia vuelve a poner el foco sobre el impacto que pueden tener los eventos de lluvias extremas en las regiones desérticas del norte chileno, donde una cantidad de agua relativamente pequeña en comparación con otras regiones puede provocar importantes daños debido a las características del suelo y del relieve.