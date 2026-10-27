Flávio Bolsonaro está en Estados Unidos tras abandonar Brasil: lo que se sabe

Flávio Bolsonaro llegó a Florida, Estados Unidos, después de abandonar Brasil tras perder las elecciones del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según confirmaron medios brasileños como Folha de S. Paulo, CNN Brasil, Metrópoles y O Globo, el senador se reunió con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en el país norteamericano desde marzo de 2025.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil: lo que se sabe

La llegada se produjo horas después de que el Departamento de Estado estadounidense confirmara que concederá visados a Flávio y a su familia. Un portavoz de la cartera dirigida por Marco Rubio aseguró a agencias internacionales que les permitirá ingresar al país.

La salida ocurrió en medio de una investigación judicial sobre su paradero. La Policía Federal brasileña había anulado sus pasaportes ordinario y diplomático después de que no los entregara dentro del plazo establecido por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien también le había prohibido abandonar Brasil.

Además, el máximo tribunal ordenó investigar una presunta financiación extranjera de su campaña y una posible manipulación de algoritmos en redes sociales para favorecer sus publicaciones. El senador ya enfrentaba otras dos causas por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Bolsonaro negó las irregularidades y acusó a Moraes de actuar en favor de Lula.

La partida estuvo rodeada de versiones contradictorias. El lunes, el senador había asegurado que no tenía intención de abandonar el país y que entregaría sus pasaportes. Sin embargo, aliados citados por la prensa brasileña señalaron que había partido desde Puerto Iguazú, Argentina, rumbo a Estados Unidos.

El episodio vuelve a poner a la familia Bolsonaro en el centro de la escena política. Eduardo reside en Texas y fue condenado en ausencia a cuatro años de prisión por cabildear ilegalmente ante la Administración de Donald Trump.

El presidente estadounidense, aliado político de la familia, calificó los comicios brasileños de fraudulentos, aunque no presentó pruebas. La llegada de Flávio a Florida suma un nuevo capítulo a la disputa entre el bolsonarismo y el gobierno de Lula, en medio de investigaciones judiciales y tensiones políticas.