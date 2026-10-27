Crecen las versiones sobre la fuga de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos y la ayuda de Trump

Flavio Bolsonaro abandonó Brasil en abierto desafío a una prohibición judicial de salida del país y voló rumbo a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, en un operativo que habría contado con la participación activa de la administración de Donald Trump.

Estados Unidos se prepara para concederle la figura de asilo político

El senador del Partido Liberal (PL), derrotado en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta una prohibición de salida del país en el marco de una causa por lavado de dinero. Por ese motivo, le fueron cancelados sus pasaportes comunes y el diplomático. Sin embargo, según revelaron fuentes cercanas al clan Bolsonaro al diario Folha de S. Paulo y confirmó LA NACION, el legislador emprendió el viaje hacia territorio norteamericano, donde se prevé que aterrice en las ciudades de Miami o Dallas.

De acuerdo con aliados del dirigente citados por la prensa brasileña y la agencia Reuters, el gobierno de Trump estuvo al tanto de las maniobras para sacar al senador del país y se prepara para concederle la figura de asilo político, una protección destinada a quienes demuestran persecución o un temor fundado de sufrirla en su lugar de origen.

Con este viaje, Estados Unidos se consolida como el principal lugar de refugio para la familia del expresidente Jair Bolsonaro. Su hermano, Eduardo Bolsonaro, reside en el estado de Texas desde principios de 2025. Eduardo fue destituido de su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentismo parlamentario -tras acumular más del 80% de faltas injustificadas- y en julio pasado obtuvo la residencia permanente o «green card» bajo la categoría EB-1A. Actualmente, se desempeña como el principal nexo del movimiento con el sector MAGA del Partido Republicano.

La última estadía de Jair Bolsonaro en Estados Unidos fue en la ciudad de Orlando, a donde viajó el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la asunción de Lula da Silva.