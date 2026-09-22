Histórico: Testigos de Jehová flexibilizan su postura sobre transfusiones y componentes de la sangre

Testigos de Jehová modifican una doctrina vigente desde 1945 sobre el uso médico de la sangre.

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, máxima autoridad de la organización religiosa, resolvió modificar una postura doctrinal vigente desde 1945 sobre uno de los temas más sensibles para sus miembros: el uso médico de los principales componentes de la sangre.

Los Testigos de Jehová cambian su postura sobre cuatro componentes de la sangre

Según detalló Infobae, la decisión, incluida en el Informe 2 de 2026, establece que los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas dejan de estar sujetos a una postura colectiva y pasan a ser una cuestión de conciencia personal.

Así, cada creyente podrá decidir si acepta o rechaza estos componentes cuando provengan de un donante y sean utilizados en tratamientos o procedimientos médicos. También podrá decidir individualmente si dona esos componentes o fracciones de su propia sangre.

La organización fundamentó el cambio en una interpretación bíblica. Según el comunicado, las Escrituras no establecen de manera explícita cómo deben utilizarse los componentes o fracciones de la sangre en la atención médica. Por ese motivo, el Cuerpo Gobernante sostiene que no está autorizado a imponer una regla que vaya más allá de lo que la Biblia establece.

Los Testigos de Jehová mantienen el mandato bíblico de abstenerse de la sangre, basado en el libro de Hechos. Sin embargo, el nuevo informe extiende a los cuatro componentes principales el principio de decisión individual que ya aplicaban a otras cuestiones médicas.

El organismo también indicó que ningún miembro de una congregación puede juzgar, presionar o intervenir en la decisión médica de otro. El comunicado reconoce que algunos creyentes podrían rechazar todos los componentes, mientras que otros podrían aceptar algunos.

La organización señaló que las decisiones serán confidenciales y que quienes necesiten orientación podrán recurrir a los comités de enlace con los hospitales. La nueva postura y una tabla con productos derivados de la sangre serán publicadas próximamente en jw.org y JW Library.

Con información de Infobae