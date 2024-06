Intento de golpe en Bolivia: mensajes de apoyo al Luis Arce de varios mandatarios, qué dijo Diana Mondino

Presidentes y funcionarios de la Unión Europea repudiaron este miércoles el intento de golpe de Estado en Bolivia, que mantiene en vilo a la comunidad política de América Latina, y respaldaron al presidente Luis Arce.

Desde Gabriel Boric a Alberto Lacalle Pou, pasando por Pedro Sánchez, todos reclamaron en mantenimiento de la institucionalidad. Hasta ahora desde Argentina no hubo expresión del presidente Javier Milei en sus redes sociales o a través de la Oficina del Presidente.

La que sí se expresó fue la canciller Diana Mondino a través de su cuenta de X: «Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia».

Qué dijeron los presidentes de Chile, Uruguay y México

«La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano», enfatizó el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en #Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 26, 2024

«Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar», aseguró el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de @LuchoXBolivia. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2024

«Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano», se pronunció el exmandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2024

«Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente @LuchoXBolivia«, señaló Alberto Lacalle Pou, presidente de Uruguay.

Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente @LuchoXBolivia — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 26, 2024

«España condena rotundamente los movimientos militares en Bolivia. Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho», comunicó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.