Tenía pedido de captura y terminó detenido tras un operativo en Roca 

Un hombre fue detenido en las últimas horas en General Roca luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente, en el marco de un operativo de prevención realizado en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 21°, quienes realizaban recorridas de rutina por calle Tránsito Toledo. Al llegar a la intersección con Las Heras, los uniformados identificaron a un sujeto que circulaba por la zona.

Tras verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que el hombre era requerido por la Justicia, con un pedido de captura activo emitido por la Fiscalía N° 6 de la ciudad, en el marco de una causa en trámite.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado a la unidad policial, donde se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso que permanezca detenido hasta recibir nuevas directivas judiciales.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de los operativos de control y prevención que se llevan adelante de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y dar cumplimiento a requerimientos judiciales vigentes.