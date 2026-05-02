Úbeda, autocrítico pese al triunfo de Boca: «Me quedó el sabor amargo de no cerrarlo antes»

El Sifón hizo hincapié en la falta de efectividad del Xeneize para cerrar el partido en Santiago del Estero. (Foto: EFE)

Claudio Úbeda analizó el triunfo de Boca por 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y, más allá del resultado positivo, dejó una lectura autocrítica en conferencia de prensa.

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«El gol nos puso en jaque sobre el final, no deberíamos haber sufrido y por eso me queda el sabor amargo de no haberlo cerrado antes. Son cosas que nos tienen que servir para lo que viene», expresó el entrenador, refiriéndose al gol de descuento del Ferroviario, convertido por Michael Santos a los 11 minutos del complemento.

En ese sentido, el DT destacó el rendimiento del equipo alternativo que presentó en Santiago del Estero y valoró la respuesta del plantel: «Hubo muy buenas actuaciones de jugadores que no suelen ser titulares, seguimos con competencia interna y eso eleva a todo el grupo», señaló.

También se refirió al ingreso de Miguel Merentiel en el complemento, quien tuvo dos chances muy claras de ampliar la ventaja pero no fue efectivo y no pudo convertir: «Entró y generó situaciones, pero sabemos que ser delantero es así, a veces conseguís anotar y otras no».

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Por último, Úbeda llevó tranquilidad por la situación de Juan Barinaga, quien salió reemplazado por Marcelo Weigandt en el primer tiempo por un golpe: explicó que se trató de una «paralítica» y que el lateral podría volver a estar disponible en las próximas 48 a 72 horas.