Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: amenazó con responder «como nunca antes»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje este miércoles luego de que Teherán descartara negociaciones. Aseguró que la flota de barcos que envió está lista y para «cumplir su misión con rapidez y violencia», al igual que en Venezuela.

Desde el país asiático advirtieron que podrían responder ante una ofensiva de la Casa Blanca «como nunca antes».

Flota lista para cumplir su misión: la advertencia a Irán

«Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez», y con «violencia si es necesario», advirtió Trump en una publicación en la red social Truth Social, donde también dijo esperar que Irán se siente «pronto» a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo «justo y equitativo» para todas las partes y en el que no haya «armas nucleares».

Trump dijo que se trata de «una armada masiva» que «avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela«, dijo.

«El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLeguen a un acuerdo! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche», rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

Desde Irán no tardaron en dar una respuesta. «Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

También lo hizo la misión iraní en un mensaje en la red social X, junto con una captura de pantalla de las amenazas de Trump. «Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes», sostuvo.

Esta nueva serie de amenazas ocurre después de que Teherán descartara sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de acciones militares. «Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil», dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, en declaraciones televisadas.

A inicios de este mes, Trump amenazó con atacar a Irán en respuesta a la represión contra protestas antigubernamentales.

La advertencia de China a Estados Unidos

Por su parte, China advirtió contra cualquier «aventura militar» en Oriente Medio, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica las amenazas militares contra Irán, que prometió responder si ocurre un ataque.

«El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad», afirmó Fu Cong, embajador de China ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Con AFP y AP