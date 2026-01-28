Donald Trump afirmó que otra «armada» navega hacia Irán y presionó para que acepte un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una «armada» adicional de buques militares estadounidenses navegaba hacia Irán y expresó su esperanza de que Irán acepte un acuerdo.

«Hay otra hermosa armada flotando encantadoramente hacia Irán ahora mismo, así que ya veremos», dijo Trump en un mitin en el estado de Iowa, en el medio oeste de Estados Unidos, según un informe de Xinhua.

Despliegue de un portaaviones en Medio Oriente

Asimismo, el mandatario norteamericano añadió: «Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez. Tendrían un país».

Un día antes, el grupo de ataque de los portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado en Oriente Medio en medio de tensiones por los disturbios en Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

En tanto, no estaba claro si Trump se refería al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln o a otro grupo de ataque de portaaviones.

Donald Trump insiste a Irán por el programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a Irán que «el tiempo se acaba» para negociar sobre su programa nuclear, pero la República Islámica se niega a dialogar bajo amenaza.

Trump no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales.

En junio, Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Con Noticias Argentinas y AFP