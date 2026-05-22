Aerolíneas presentó “el avión más argentino del mundo” inspirado en Messi y la Selección

Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en el Hangar 5 de Ezeiza una aeronave especialmente intervenida con un diseño homenaje a la Selección argentina y a Lionel Messi, de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de un Airbus A330-200 que luce en su fuselaje el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas, además de detalles vinculados al capitán de la Scaloneta y a los títulos mundiales obtenidos por el seleccionado nacional.

Yo ya estoy RECONTRA SUBIDO a esta movida mundialista.



Mirá lo que es ese avión, te acercás y automáticamente te coronás de gloria. ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/M3d5y9ELbf — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 22, 2026

La cola del avión exhibe el icónico dorsal de Messi, mientras que los motores incorporan la cinta de capitán. También se destacan las tres estrellas que representan los campeonatos mundiales conquistados por Argentina.

Desde la compañía señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales previstas para acompañar a los hinchas argentinos durante la Copa del Mundo 2026.

En ese marco, Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección disputará partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo. Además, reforzará la conectividad hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

“El avión más argentino del mundo” comenzará a operar próximamente en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa.

Cancelan rutas por baja demanda

En paralelo, la empresa anunció la cancelación de las rutas previstas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami, uno de los principales puntos de ingreso a Estados Unidos durante el Mundial.

Desde Aerolíneas explicaron que la decisión responde al fuerte aumento en el costo del combustible y a una demanda insuficiente para sostener esas operaciones desde el interior del país.

“La compañía modificó su programación de vuelos a Miami como consecuencia de los fuertes y sostenidos aumentos en el precio del combustible, que alteraron sustancialmente la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”, indicaron fuentes de la empresa.

La nueva estrategia apunta a concentrar la operación en Ezeiza, donde Aerolíneas cuenta con alrededor de 20 vuelos semanales hacia Miami, permitiendo optimizar costos, mejorar la ocupación y sostener la rentabilidad.

Además del impacto del precio internacional de los combustibles, la compañía también detectó un menor interés global por viajar al Mundial 2026 debido al elevado costo de entradas, hospedajes y traslados.

Según distintos análisis internacionales, las entradas para el torneo presentan valores récord, con tickets que rondan los 200 dólares en fase de grupos y precios superiores a los 2.000 dólares para la final.

En este contexto, Aerolíneas decidió mantener únicamente aquellas rutas con mayor previsibilidad de demanda, como los vuelos directos hacia Kansas City y Dallas coincidiendo con los partidos de la Selección argentina.