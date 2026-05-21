El líder supremo prohíbe que salga el uranio enriquecido de Irán y podría trabar las negociaciones con Estados Unidos

Los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra de Irán se intensifican este jueves con la esperada visita a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, país que está mediando en las conversaciones con Estados Unidos. En tanto, el líder supremo Mojtaba Khamenei emitió una orden donde prohíbe que salga del país el uranio enriquecido del país, reportaron medios internacionales.

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió que las negociaciones están «justo en el límite» entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

Discusión por el uranio enriquecido de Irán

Según una fuente citada por Reuters, la directiva de Khamenei «y el consenso dentro del sistema, es que las reservas de uranio enriquecido no deben abandonar el país».

Esto podría trabar el camino hacia una posible salida de paz con la Casa Blanca e Israel. La república islámica considera que entregar el elemento, vital para la fabricación de armas nucleares, lo dejaría más vulnerable.

Negociaciones trabadas entre Irán e Estados Unidos

Hasta ahora solo se ha realizado una ronda de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces, las tratativas tienen lugar entre bastidores.

«Ya veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o tomaremos medidas más duras», declaró el miércoles el presidente Trump. Las negociaciones están «justo en el límite, créanme», dijo.

Para el republicano, un acuerdo con Irán permitiría ahorrar «mucho tiempo, energía y vidas», y consideró que este podría alcanzarse «muy rápidamente, o en unos pocos días».

Ante la expectativa de que se encuentre una salida al conflicto, los precios del petróleo cayeron, pese a que sus niveles continúan rondando los 100 dólares el barril, muy por encima de los valores antes de la guerra.

Con AFP