Cómo funcionará la tuneladora gigante que perforará la Cordillera de los Andes y conectará San Juan con Coquimbo

la tuneladora gigante que perforará la Cordillera de los Andes. Imagen ilustrativa creada con IA.

El proyecto del túnel internacional de Agua Negra contempla una megaobra de ingeniería para conectar San Juan con la región chilena de Coquimbo. La construcción utilizará una tuneladora de grandes dimensiones, conocida como TBM, capaz de avanzar a través del complejo macizo andino mientras excava y reviste el conducto de manera simultánea.

Una fábrica que funcionará bajo tierra

La tuneladora será mucho más que una enorme máquina perforadora: funcionará como una verdadera fábrica móvil dentro de la montaña.

En su parte frontal contará con un disco de corte equipado con herramientas fabricadas con carburo de tungsteno. Estas piezas girarán mientras ejercen una enorme presión sobre la roca, permitiendo fragmentarla y avanzar progresivamente por el macizo cordillerano.

A medida que el equipo avance, el material excavado será recogido y trasladado mediante un sistema interno de cintas transportadoras. Los escombros serán llevados hacia la zona posterior de la máquina para posteriormente ser retirados de la excavación.

Perforación y revestimiento al mismo tiempo

Una de las principales ventajas de la tecnología TBM es que permite realizar distintas etapas de la obra de manera prácticamente simultánea.

Mientras la cabeza de corte continúa perforando la roca, detrás de ella avanzan brazos mecánicos encargados de colocar dovelas de hormigón armado prefabricadas.

Estas piezas se ensamblan hasta formar anillos que constituyen el revestimiento de las paredes del túnel. De esta manera, la estructura queda consolidada poco después de que la máquina atraviesa cada sector.

El procedimiento permite reducir la exposición de la excavación y disminuir los riesgos asociados a posibles desprendimientos, además de ofrecer un ritmo de avance superior al de métodos tradicionales basados en perforaciones y voladuras con explosivos.

Dos túneles atravesarán la Cordillera

El proyecto de Agua Negra contempla la construcción de dos túneles paralelos, cada uno destinado a un único carril y con una extensión aproximada de 14 kilómetros.

La infraestructura deberá atravesar una de las zonas geológicamente más complejas de la región. Por eso, la tecnología utilizada tendrá que responder a diferentes condiciones de presión, temperatura y composición de las formaciones rocosas.

El desafío no estará únicamente en perforar la montaña, sino también en mantener condiciones de seguridad durante todo el proceso de excavación.

Una obra estratégica para la integración entre Argentina y Chile

El túnel internacional de Agua Negra está proyectado como una conexión vial entre San Juan y Coquimbo, atravesando la Cordillera de los Andes.

La utilización de una tuneladora de estas características permitirá abordar una excavación de gran profundidad y longitud mediante un sistema mecanizado, con perforación, extracción del material y revestimiento integrados en una misma operación.

La megaestructura será, así, una de las piezas centrales de una obra destinada a mejorar la conexión terrestre entre ambos países y profundizar la integración regional.