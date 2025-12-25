La guerra de Estados Unidos contra los cárteles cruza una nueva frontera: Donald Trump confirmó ataques por tierra

El mandatario aseguró que el narcotráfico por vía marítima se redujo un 96%.

El mensaje navideño del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las fuerzas armadas confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga, en medio de un despliegue militar reforzado.

La guerra contra los cárteles cruza una nueva frontera regional

Según un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el presidente confirmó que Estados Unidos está “ahora atacando por tierra” en su lucha contra las organizaciones criminales.

Además, el mandatario aseguró que, como parte de esa estrategia, el narcotráfico por vía marítima registró una reducción del 96%, en medio de operativos coordinados y presencia naval ampliada.

Trump habló ante las fuerzas armadas y destacó operaciones en curso en el Caribe.

En ese marco, Trump felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe, como parte del dispositivo militar estadounidense.

Advertencias aéreas y presión militar de Donald Trump sobre Venezuela y el Caribe

Trump también sumó una advertencia directa sobre Venezuela, al señalar que el espacio aéreo del país debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en una escalada de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, el presidente escribió: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”.

Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump incrementó la presión sobre Caracas con un importante despliegue militar en el Caribe, mientras afirma que busca frenar el tráfico de drogas desde el país sudamericano.

Después de ese despliegue, fuerzas estadounidenses realizaron más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el este del Pacífico, con al menos 83 personas muertas, sin que Washington haya presentado evidencias públicas sobre las amenazas.

Finalmente, autoridades de aviación de Estados Unidos instaron a las aeronaves civiles a “actuar con precaución” ante la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.