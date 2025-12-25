Cambio clave en el IOSFA: el Gobierno separará la obra social de los militares y la de los policías

El Gobierno realizará un importante anuncio que implica una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), organismo que atraviesa dificultades en su normal funcionamiento debido a una deuda millonaria acumulada durante años.

La iniciativa la está llevando adelante el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien tomó la resolución del conflicto como uno los primeros objetivos para su gestión iniciada con la salida de Petri.

Reestructuración del IOSFA

Poco después de tomar el cargo que dejó libre su antecesor, el funcionario ordenó una auditoría sobre el organismo luego de que las autoridades nacionales consideraran que hubo irregularidades severas en el manejo de la entidad en las administraciones anteriores.

El IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros de sus afiliados.

Ante esta situación, Presti sumó varias reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, para encontrar una solución.

La primera decisión que surgió fue dividir al organismo en dos para que uno se haga cargo de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); en tanto el segundo tomaría el control de las Fuerzas Armadas. Sin embargo resta saber qué va a suceder con los afiliados correspondientes a la Gendarmería y a la Prefectura.

Fuentes del sector precisaron al sitio Infobae que esta es una manera para comenzar a ordenar el instituto ya que el área que atiende a los efectivos policiales «es la más complicada».

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es la que se haría cargo del manejo de los recursos para los uniformados que están bajo su órbita. Por su parte la obra social de los militares, quedaría al mando de un oficial en actividad con pasado como director del hospital Militar.

El objetivo es ponerle fin a la deuda, para ello existe un acuerdo avanzado con Luis Caputo para que el Palacio de Hacienda le brinde a IOSFA una ayuda para hacer frente a la deuda de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo a lo adelantado, Presti le llevará el viernes la propuesta final al jefe de Gabinete que tendrá la última palabra para definir si avanza o no con la medida. Si llega a aceptar, los cambios se harán oficiales con un decreto que firmará el presidente Javier Milei y que se anunciará el próximo martes en conferencia de prensa.

con información de Infobae