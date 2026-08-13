La inflación interanual se redujo al 3,4% en Estados Unidos pero es superior a la cifra previo a la guerra

La inflación de Estados Unidos todavìa en niveles superiores a los que había antes del inicio de la guerra. Foto: AP.

La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado. Los precios al consumidor subieron un 3,4% en julio respecto de hace un año, una leve baja frente al 3,5% de junio, informó el Departamento de Trabajo el miércoles. Igualmente la cifra sigue siendo más alta que antes que estallara la guerra con Irán en febrero, cuando era del 2,4%.

En términos mensuales, los precios aumentaron apenas un 0,1% de junio a julio.

Qué sucedió con la inflación de julio en Estados Unidos

La modesta disminución podría relajar la presión sobre quienes batallan con la inflación en la Reserva Federal para elevar su tasa clave de interés y combatir el aumento de los costos. Sin embargo, los precios siguen subiendo más rápido que los salarios promedio, lo que subraya la lucha que muchos estadounidenses han tenido con comestibles, gasolina y atención médica más caros, tendencias que han cobrado gran relevancia en las elecciones intermedias que se acercan rápidamente.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente también bajó a 2,5% en julio respecto de hace un año, frente al 2,6% de junio. La cifra de julio iguala un mínimo posterior a la pandemia alcanzado en enero y febrero, antes de la guerra con Irán.

Los precios subyacentes subieron 0,2% de junio a julio. Aumentos mensuales de alrededor de 0,2% serán lo suficientemente bajos con el tiempo como para acercar la inflación a la meta del 2% de la Reserva Federal.

Precio del combustible en Estados Unidos

Aun así, los precios del petróleo se mantienen elevados y los precios de la gasolina subieron a finales de julio y en agosto, lo que sugiere que la inflación general podría dispararse el próximo mes. El miércoles, la gasolina promedió 4,04 dólares por galón a nivel nacional, 16 centavos más que hace un mes, según el club automovilístico AAA.

La inflación ha sido impulsada por una serie de golpes a la economía, entre ellos los aranceles del presidente Donald Trump impuestos la primavera pasada, el encarecimiento de la gasolina derivado de la guerra con Irán y un auge de la inversión en infraestructura de inteligencia artificial que ha elevado los precios de los chips de computadora. La pregunta clave es con qué rapidez se desvanecerán esos efectos puntuales o si conducirán a aumentos de precios persistentemente al alza.

Las cifras del miércoles podrían dar argumentos a los funcionarios de la Reserva Federal que favorecen mantener sin cambios su tasa clave, en torno al 3,6%, al tiempo que la inflación desciende de manera sostenida por sí sola a medida que se diluyen esos factores temporales. Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal están profundamente divididos sobre los próximos pasos a seguir, y la inflación podría repuntar en los próximos meses, especialmente si se intensifican los conflictos en Medio Oriente.

Los precios de la gasolina bajaron un 2,9% entre junio y julio, según el informe de inflación, y los precios de los alimentos también descendieron ligeramente, con una caída del 0,1%. No obstante, el costo de los alimentos sigue siendo un 2,7% más alto que hace un año.

AP