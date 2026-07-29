La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo las tasas de interés: el voto que expuso la preocupación por la inflación

Con información de Associated Press y Associated French Press.

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) resolvió mantener sin cambios su tasa de interés clave, pero la decisión dejó en evidencia una importante fractura interna frente a la persistencia de la inflación. El Comité de Política Monetaria (FOMC) definió sostener la tasa de referencia en un rango del 3,50% al 3,75%, marcando la quinta reunión consecutiva en la que el indicador no sufre modificaciones y se ubica en torno al 3,6%.

La medida se aprobó con 9 votos a favor y 3 en contra tras dos días de deliberaciones. Quienes se opusieron a sostener el statu quo y reclamaron un incremento de un cuarto de punto porcentual fueron Beth Hammack (titular de la Fed de Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas).

La votación reflejó las tensiones operativas que atraviesa el nuevo titular del organismo, Kevin Warsh, quien presidió su segunda reunión. La divergencia entre los especialistas del mercado previa a la decisión se explicó en parte por la intención de Warsh de evitar dar indicaciones anticipadas sobre el rumbo que tomará la entidad monetaria. Aunque ratificó que no tiene «ninguna tolerancia» frente a la inflación alta, Warsh evitó detallar el método con el que planea devolver la estabilidad a los precios.

El peso de la guerra y los nuevos impulsores de la inflación

El escenario macroeconómico estadounidense se encuentra fuertemente condicionado por la volatilidad internacional. La inflación ha vuelto a acelerarse en los últimos meses impulsada por la guerra en Medio Oriente, desatada luego de los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

La incertidumbre geopolítica desencadenó una serie de eventos que impactaron directamente en los precios de la energía:

Tras los ataques del 28 de febrero , Irán ordenó el cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

una vía estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Este bloqueo provocó la mayor interrupción de suministro en la historia y disparó de inmediato el precio de los energéticos.

y disparó de inmediato el precio de los energéticos. Aunque los precios del crudo habían logrado moderarse por esperanzas de desescalada, la intercepción de misiles iraníes por parte de Jordania y las fuerzas estadounidenses puso fin a la breve pausa en los combates.

En la actualidad, el costo promedio de un barril de petróleo supera entre 10 y 15 dólares los valores registrados para esta misma época del año pasado.

A los factores geopolíticos se le suman fuertes presiones de carácter local. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes extranjeros y el auge de inversiones en centros de datos orientados a la inteligencia artificial incrementaron los costos de la electricidad, los chips y el equipamiento informático.

Como resultado, el índice PCE —la medida de inflación preferida por la Reserva Federal— trepó al 4,1% en mayo, lo que representó un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a abril y un salto de 1,2 puntos desde febrero.

La presión de Trump y las expectativas del mercado

El frente institucional añade un nivel extra de complejidad a las decisiones del banco central. Warsh fue nombrado en su cargo por Donald Trump tras una dura campaña del mandatario para desplazar a Jerome Powell, quien lideró la Fed durante ocho años. Trump ha ejercido una presión constante sobre el organismo exigiendo un recorte de las tasas que abarate el crédito para los ciudadanos.

El mandatario aseguró a principios de esta semana que el último informe sobre el costo de vida «ha sido muy bueno» y remarcó que los precios «bajan rápidamente». Una eventual suba de tasas habría representado un escenario desfavorable para el Ejecutivo, que ha prometido disminuir tanto los precios como los costos de endeudamiento.

A pesar de las presiones inflacionarias, el mercado laboral estadounidense continúa exhibiendo solidez: la tasa de desempleo se mantiene baja en un 4,2%, aunque este indicador obedece parcialmente a una caída en la participación de la fuerza de trabajo, que tocó su nivel más bajo desde la pandemia.

De cara al futuro inmediato, y en medio de advertencias de directivos influyentes como Christopher Waller sobre la necesidad de evitar los errores inflacionarios de 2020-2021, las proyecciones en Wall Street comienzan a virar. Si bien los analistas esperaban cautela para esta reunión, actualmente el 76% de los operadores financieros prevé que la Fed finalmente apruebe un incremento de tasas en su próxima convocatoria de septiembre.