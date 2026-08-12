Según Trump, Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz: la fuerte amenaza contra Irán y el ataque a un buque de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cobrar impuestos al tránsito de petróleo para garantizar su seguridad. (Foto: gentileza)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene el «control total» del Estrecho de Ormuz, desestimando los condicionamientos de Irán para reabrir el paso marítimo y lanzando una severa advertencia de represalia armada en caso de nuevas ofensivas del régimen islámico.

Las declaraciones del mandatario estadounidense, reportadas por las agencias Reuters y Europa Press (EP), coinciden con un drástico despliegue de fuerza en el Golfo Pérsico, donde unidades de la Armada de Estados Unidos bombardearon un buque mercante panameño que intentaba romper el bloqueo militar norteamericano.

«Nadie más, solo nosotros»: la postura de la Casa Blanca

Tras una visita oficial al estado de Ohio, Trump utilizó un tono tajante para dejar en claro que no contempla ceder el control operativo del paso marítimo por donde circulaba la quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado antes del conflicto:

“Controlamos totalmente el Estrecho de Ormuz. Tenemos el control sobre él. Nadie más, solo nosotros. Nuestra Armada es increíble y las cosas están yendo muy bien para nuestro país. Soy la última persona que confiaría en Irán, me han mentido constantemente”, aseguró.

El mandatario remarcó que Irán dejó de ser «el matón de Oriente Medio durante 50 años» y lanzó una dura advertencia estratégica: «En algún momento, tal vez hagan algo y entonces sean aniquilados. Pero ahora mismo estamos en una muy buena posición».

Ataque con misiles Hellfire y persecución naviera

Las afirmaciones de la Casa Blanca se tradujeron de inmediato en acciones de combate en el agua. De acuerdo con informes oficiales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), un helicóptero MH-60 de la Armada estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra el buque Vela Nova, de bandera de Panamá, luego de que este ignorara las órdenes de detener su navegación rumbo a un puerto iraní.

El balance del bloqueo naval impuesto por Washington sobre Teherán refleja un cerco absoluto:

Interceptaciones: Las fuerzas norteamericanas desviaron 55 buques mercantes que intentaban eludir las restricciones operativas.

Las fuerzas norteamericanas desviaron que intentaban eludir las restricciones operativas. Abordajes e inutilizaciones: Unidades de la Marina inutilizaron tres embarcaciones y abordaron otras dos en maniobras de fiscalización.

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, ratificó que el estrecho no se reabrirá hasta que EE. UU. levante el bloqueo, libere los activos iraníes congelados e incluya un cese del fuego que abarque a Líbano y a la Franja de Gaza.

La parálisis energética se extendió al extremo sur del Mar Rojo. En el estrecho de Bab el-Mandeb, un presunto ataque ejecutado por los rebeldes hutíes de Yemen —aliados de Teherán— contra el buque de carga Tihamah (de propiedad egipcia) dejó un saldo trágico de cuatro tripulantes y dos rescatistas yemeníes muertos.

En paralelo, fuentes vinculadas al grupo rebelde confirmaron una ofensiva contra una embarcación saudí que transportaba equipamiento militar, consolidando el bloqueo naval declarado por los hutíes contra Arabia Saudita en el corredor del Mar Rojo y profundizando la crisis en el transporte marítimo internacional.