Tensión en EE.UU.: cazas F-16 interceptaron aeronaves no autorizadas sobre el club de golf de Trump

La seguridad en torno a los desplazamientos del presidente de los Estados Unidos volvió a encender las alarmas. Este domingo, cazas de combate F-16 pertenecientes al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) debieron desplegarse de urgencia para interceptar aeronaves privadas que ingresaron sin autorización al espacio aéreo de Bedminster, Nueva Jersey, a escasa distancia del club de golf de Donald Trump.

El operativo militar se desató mientras la zona se encontraba bajo estrictas restricciones temporales de vuelo dictadas por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esta delimitación del perímetro aéreo se había implementado de manera preventiva tanto por la presencia del mandatario estadounidense en sus instalaciones como por la celebración en el lugar del torneo deportivo LIV Golf Nueva York.

Protocolos de emergencia en el aire

Las autoridades de NORAD ya habían anticipado antes del fin de semana que reforzarían la vigilancia sobre la zona mediante un esquema de protección escalonado, el cual coordina el uso de aeronaves de combate y sistemas de defensa en tierra. Este tipo de despliegue es un componente habitual frente a traslados presidenciales o eventos de alta concurrencia.

La maniobra concluyó sin consecuencias mayores, pero requirió la aplicación estricta del protocolo. Tras ser abordados por los F-16, los pilotos de las aeronaves civiles debieron sintonizar las frecuencias internacionales de emergencia (121.5 o 243.0) para acatar las órdenes de los cazas militares, modificando su rumbo hasta ser escoltados fuera del área de exclusión delimitada.

El incidente volvió a exponer la falta de verificación por parte de los pilotos de aviación general. Desde el organismo militar reiteraron el llamado a revisar minuciosamente los avisos aeronáuticos oficiales antes de cada despegue, con el objetivo de evitar que vuelos civiles entren por error en sectores protegidos y obliguen a activar protocolos de intercepción armados.

Antecedentes trágicos y alerta en Washington

Aunque la intercepción en Nueva Jersey se resolvió de forma pacífica, el episodio se suma a una serie de eventos que mantienen bajo estricto escrutinio la gestión del tráfico aéreo civil y militar en Estados Unidos. Desde Infobae recordaron que, pocos días antes, el propio helicóptero presidencial Marine One —en el que viajaba Trump— estuvo a menos de una milla de distancia de un avión comercial de pasajeros cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, lo que obligó a la FAA a iniciar una investigación formal.

Esa alerta sobre los cielos de la capital norteamericana se da en un contexto de altísima sensibilidad: el 29 de enero de 2025, un choque en el aire entre un helicóptero Black Hawk del Ejército y un avión de pasajeros de American Airlines causó la muerte de 67 personas en las inmediaciones de Washington.

Si bien las características de lo sucedido en Nueva Jersey y la tragedia de 2025 son diferentes, ambos episodios reavivan la discusión sobre la necesidad de extremar los controles y evitar superposiciones para garantizar una separación infalible entre las operaciones de la aviación comercial y los esquemas de protección aérea que rodean al jefe de Estado.