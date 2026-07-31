¿Inflación estable en julio? Qué proyectan las consultoras privadas antes del dato del Indec

La proyección es que la inflación de julio volverá a cerrar por debajo del 2%. (Foto: gentileza)

La desaceleración de la inflación que intenta consolidar el Gobierno nacional parece haber encontrado un piso. Para el cierre de julio, las proyecciones anticipan un claro escenario de estabilidad en los precios.

Según los relevamientos de las principales consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará entre el 1,9% y el 2,1%. Es decir, un rango prácticamente idéntico al 1,9% que marcó el mes de junio.

El Indec dará a conocer el dato oficial el próximo jueves 13 de agosto. Sin embargo, los pronósticos ya advierten qué factores impidieron perforar el piso del mes previo: el impacto de las vacaciones de invierno, los ajustes en servicios regulados y los aumentos en rubros clave de alimentos.

El abanico de las privadas: de la medición de Equilibra a EcoGo

Dentro de las estimaciones del mercado, la consultora Equilibra remarcó que, si bien su relevamiento preliminar se realizó durante las primeras dos semanas de julio, el comportamiento de los precios ya apuntaba a un nivel similar al de junio. Desde la firma explicaron que las categorías de Regulados y Estacionales continuaron liderando las subas, mientras que la inflación núcleo se mantuvo perforando el piso del 2%.

El resto de los relevamientos privados muestra una dispersión acotada para el mes:

Analytica: Proyectó el registro más moderado del período, estimando el índice en un 1,9% .



Proyectó el registro más moderado del período, estimando el índice en un . EconViews: Calculó un avance del 2% hacia la cuarta semana del mes.



Calculó un avance del hacia la cuarta semana del mes. EcoGo y Fundación Libertad y Progreso: Presentaron las previsiones más altas, situando la inflación mensual en un 2,1%.



Turismo, alimentos y la amortiguación de YPF en las naftas

Desde las consultoras privadas atribuyen el comportamiento del mes al impacto directo de la recreación y el ocio durante las vacaciones de invierno. A estos factores estacionales se sumaron incrementos por encima del nivel general en rubros clave como educación, salud y vivienda.

En el sector de alimentos y bebidas, detectaron una suba promedio del 1,9% en las últimas cuatro semanas, empujada por aumentos en carnes, productos lácteos y panificados.

En el frente internacional, la volatilidad del petróleo crudo por las tensiones en el estrecho de Ormuz amenazó con presionar los surtidores locales. Sin embargo, informes de Equilibra destacan que la estrategia comercial de YPF logró amortiguar esas oscilaciones en el mercado interno, evitando un salto de mayor magnitud en los combustibles.

Como contrapeso positivo para las expectativas oficiales, el Gobierno nacional sostiene el ancla de costos apoyado en el 1,1% de inflación mayorista registrado en junio —el registro más bajo de los últimos cuatro meses—, lo que atenúa la presión a puerta de fábrica para la última parte del año.

Con información de las consultoras y de Infoabe.