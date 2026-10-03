La mayor riada en 50 años golpeó al sur de España: murió una mujer y piden la declaración de zona de catástrofe

Una riada histórica golpeó Madrigueras, en Albacete, y dejó una mujer de 102 años fallecida, viviendas destruidas, vehículos arrastrados y distintos servicios públicos afectados. El municipio solicitará la declaración de zona catastrófica para acceder a fondos estatales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó a EFE que la petición será aprobada el martes. Según explicó, permitirá gestionar ayudas para compensar los daños provocados por la inundación. El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, anunció además una mesa informativa para los vecinos.

Una mujer de 102 años murió ahogada durante la inundación

La riada comenzó este viernes cerca de las 18.15 y se extendió durante unas dos horas. Los primeros registros ubicaron las precipitaciones por encima de los 140 litros por metro cuadrado, además del agua que llegó desde ramblas y sectores ubicados en los alrededores de Madrigueras.

La mujer fallecida tenía 102 años y murió ahogada dentro de su vivienda. Era familiar del alcalde Juan Carlos Talavera, quien describió el episodio como la mayor crecida que recuerda el municipio desde las inundaciones registradas en la década de 1950.

Cuatro viviendas se hundieron durante la riada y el arquitecto municipal debía revisar otros inmuebles afectados. Talavera explicó a Europa Press que una marca en la iglesia permite dimensionar la magnitud del agua: “Hay una marca en la iglesia de que en los años 50, o antes, hubo una riada y la ha superado como un metro”.

El agua alcanzó también sectores situados en zonas elevadas. El Centro de Salud de Madrigueras sufrió daños y la atención sanitaria fue trasladada de manera temporal a la sede local de Cruz Roja. El cuartel de la Guardia Civil también resultó afectado.

Madrigueras prepara ayudas tras los daños causados por la riada

Los trabajos de limpieza y recuperación reunieron a efectivos de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja, además de equipos enviados desde municipios cercanos. A ese operativo se incorporaron nuevos recursos de GEACAM.

El alcalde describió algunos de los puntos más afectados y aseguró que el agua alcanzó hasta dos metros de altura. La fuerza de la inundación también provocó daños en vehículos y propiedades privadas, que serán incluidos en la evaluación necesaria para gestionar las ayudas.

El sistema ES-Alert envió el aviso de emergencia a la población a las 19.42. García-Page sostuvo ante EFE que el mecanismo “cumplió su función” y explicó que la alerta no había sido emitida antes porque no existía una alerta roja y los protocolos no establecían la necesidad de hacerlo.

La Junta calificó las precipitaciones como “absolutamente imprevistas”. La previsión inicial de la Agencia Estatal de Meteorología no alcanzaba los 30 litros por metro cuadrado, pero posteriormente se registraron 143. Las autoridades continuaban con la evaluación de los daños en el municipio.