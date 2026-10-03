Miles de personas marcharon en España contra la crisis de vivienda y presionan a Pedro Sánchez

Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Madrid y otras ciudades de España para reclamar soluciones ante la crisis de la vivienda, en una jornada marcada por el rechazo parlamentario a dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la presión para adelantar las elecciones generales.

España: miles de personas marcharon contra la crisis de vivienda

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, unas 70.000 personas participaron de la movilización en la capital, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra a 500.000. Los manifestantes confluyeron en la Plaza de Cibeles bajo el lema “Hacia la huelga general”, después de una semana de campamento en la céntrica Puerta del Sol.

“Todos tenemos derecho a la vivienda y no hay derecho a lo que está pasando”, afirmó a la agencia AFP Adhara Freile, una jardinera de 41 años que teme no poder renovar el alquiler de su departamento el próximo año. Desde el Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu sostuvo que las protestas expresan una “nueva energía” y cuestionó la respuesta del gobierno.

Las movilizaciones también se realizaron en Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo. En Barcelona fueron suspendidas por un temporal. En Valencia, en tanto, hubo enfrentamientos entre policías y algunos manifestantes, con nueve agentes heridos leves y cinco detenidos, según medios locales.

La crisis afecta especialmente a los jóvenes. Marcos Sainz, un librero de 26 años, contó que pasó de pagar 900 euros por un departamento de tres habitaciones compartido con amigos a casi 1.000 euros por uno de dos habitaciones.

La derrota parlamentaria volvió a abrir el debate sobre un eventual adelanto electoral. Sánchez evalúa los próximos pasos, mientras el líder opositor Alberto Núñez Feijóo le reclamó que convoque elecciones.