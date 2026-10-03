Trump prometió USD 5.000 a los ciudadanos de EE.UU. si los republicanos ganan las elecciones y mantienen el control del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre en la que se disputa lugares en la Cámara de Representantes y el Senado.

La promesa de Trump

El anuncio lo realizó a través de un video publicado este sábado en su cuenta de X. Trump vinculó el beneficio a la recaudación arancelaria y a las inversiones ingresadas a la economía norteamericana en los últimos meses.

En la grabación que dura cerca de dos minutos, instó a la población a votar por todos los medios disponibles en «una de las elecciones más importantes de nuestras vidas».

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

«Nuestro país está tan bien bajo el liderazgo republicano que solo yo puedo hacerles esta promesa. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les voy a dar 5.000 dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América», afirmó.

Trump presentó la medida como un «dividendo» propio y afirmó que solo se concretaría con mayoría republicana en el Congreso. Estimó su costo en cerca de 1 billón de dólares, aunque proyecciones difundidas por Associated Press lo elevan a 1,2 billones al calcularlo sobre una población adulta de 240 millones de personas.

Ese monto representa más de la mitad del déficit presupuestario anual de Estados Unidos, situado por la misma agencia en torno a los 1,8 billones. La Constitución reserva a los legisladores la potestad de autorizar el gasto federal, por lo que el mandatario no podría disponer por sí solo de transferencias de esa magnitud. En ese sentido, el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había advertido que la iniciativa requerirá aval parlamentario.

El republicano sostuvo que los recursos podrían financiarse con aranceles y con la llegada de inversiones. En su declaración, elevó a 21 billones las inversiones anunciadas para Estados Unidos en 15 meses y sostuvo que ese volumen convierte al desembolso en una medida «fácil» de ejecutar.

Para respaldar su promesa, el mandatario recordó el pago único de 1.776 dólares a alrededor de 1,45 millones de integrantes de la Fuerza Armadas, anunciado en diciembre de 2025 bajo el nombre de «Warrior Dividend». Tras esto, el Departamento de Defensa informó que los fondos provenían de recursos aprobados por el Congreso dentro de la Ley presupuestaria conocida como «One Big Beautiful Bill».

En su video publicado, Trump también apuntó contra el Partido Demócrata, al sostener que una victoria de esa bancada implicaría subas de impuestos y una depresión económica comparable a la de 1929: «Van a destruir nuestro país, y sin duda destruirán nuestra economía».

Trump también aprovechó para instar a sus simpatizantes a participar en las elecciones legislativas y les pidió que actúen como si él figurara en la boleta para impulsar a los candidatos republicanos al Congreso. “Si su estado tiene voto anticipado, no esperen. Salgan y voten”, afirmó.