La princesa Leonor cumplió 18 años y está más cerca de ser reina de España: cuánto dinero cobrará

La princesa Leonor, hereda del trono del Reino de España, cumplió este martes los 18 años y ya dio su primer paso para ser legalmente sucesora de Felipe VI. Con un pomposo evento, la joven futura reina juró fidelidad a la Constitución ante el Parlamento.

Leonor de Borbón, acompañada de su padre el rey, su madre la reina Letizia y su hermana la infanta Sofía, prestó juramento en una sesión especial de las Cortes, un trámite que cumplió su abuelo Juan Carlos I en 1969, durante la dictadura franquista, y Felipe VI en 1986, en democracia.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y fue emitida en vivo por la televisión nacional, simboliza la continuidad de la monarquía parlamentaria española y la lealtad de la institución con el parlamento.

“Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey”, expresó Leonor con una mano sobre el mismo ejemplar de la Constitución sobre el que juró su padre.

El larguísimo aplauso del Congreso de los Diputados a la princesa Leonor tras la jura de la Constitución https://t.co/fgMBHKwxNL pic.twitter.com/uRdBqWShCt — EL PAÍS (@el_pais) October 31, 2023

Vestida de traje blanco, la princesa fue ovacionada por casi cinco minutos después de su juramento en el Hemiciclo del Parlamento.

La ceremonia fue seguida en pantallas gigantes colocadas en la céntrica Puerta del Sol madrileña y en otros lugares de la capital española. En los alrededores del Parlamento, una multitud le brindó apoyo ondeando banderas de España.

La princesa Leonor: “Me comprometo con nuestros principios democráticos”. Este es el discurso completo de la princesa de Asturias tras recibir el collar de la Orden de Carlos III https://t.co/fgMBHKwxNL pic.twitter.com/FPYJqCf4vi — EL PAÍS (@el_pais) October 31, 2023

La segunda parte de la jura tuvo lugar en el Palacio Real, en donde Leonor recibió la orden española de Carlos III, la más alta distinción del reino, por parte de su padre, el rey Felipe VI, y en donde pronunció un discurso Pedro Sánchez, el presidente del gobierno saliente.

Luego comenzó un almuerzo en el Comedor de Gala con más de 100 invitados, entre ellos, personalidades de la política, el deporte, la economía y la aristocracia española. Frente a ellos, Felipe VI pronunció unas emotivas palabras para su hija.

📺TV en directo | El siguiente acto de la jura de la Constitución es un almuerzo con 100 invitados entre los que, además de los tres poderes del Estado, se incluyen representantes de ámbitos como el deporte, la aristocracia, la religión o la economía https://t.co/fgMBHKwxNL pic.twitter.com/vusoFSy11Z — EL PAÍS (@el_pais) October 31, 2023

El monarca hizo saber a su hija, como parte de “una nueva generación” que representa con sus ideales y sus propios retos, que “la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día”. Ambas precisan, ha subrayado, “de un cuidado continuo y de una mejora permanente”.

“Vosotros tendréis esa responsabilidad: la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación”, le dijo a la heredera.

Así ha sido el brindis que Felipe VI ha pedido a los asistentes al almuerzo por el cumpleaños de la princesa Leonor https://t.co/fgMBHKwxNL pic.twitter.com/4HAmixyrmy — EL PAÍS (@el_pais) October 31, 2023

Cuánto cobrará la princesa Leonor de España tras la jura

En los próximos meses, la Princesa de Asturias empezará a tener un papel más relevante en la vida política y social del país. La primogénita de los reyes asumirá, con este paso, nuevas responsabilidades. Per, ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿Cobrará un sueldo la princesa Leonor ahora que ha cumplido la mayoría de edad? ¿De cuánto será la asignación?

El dinero que reciben los miembros de la Casa Real es público y viene asignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que puede cambiar cada año. En 2023, la partida presupuestaria ha alcanzado los 8,43 millones de euros.

El jefe del Estado, Felipe VI, recibe y distribuye el dinero para el sostenimiento de la monarquía, de modo que la retribución de la princesa Leonor dependerá, en última instancia, de lo que decida su progenitor.

No todos los miembros de la Familia Real reciben un sueldo público. En estos momentos, solo Felipe VI y Letizia tienen una asignación de este tipo (269.296 y 148.105 euros respectivamente).

La reina emérita Sofía también tiene acceso a una retribución de 121.186 euros, aunque no sigue en el cargo. Las princesas Leonor y Sofía, al menos de momento, no disponen de ningún tipo de salario. Por su parte, el emérito Juan Carlos I no tiene sueldo público desde hace tres años, cuando su hijo le retiró la asignación anual.

Por otro lado, Leonor renunció al sueldo de cadetes (417 euros al mes) que reciben sus compañeros de la Academia General de Zaragoza por la formación militar.

Con información de Infobae y La Nación