Es de Luis Beltrán, se prepara para ser cura y asistió al papa León XIV: “Un regalo inmenso”

Cuando a Lautaro le preguntan por su vocación, él habla de las injusticias. De las situaciones de desigualdad que conoció en su pueblo, en Luis Beltrán y que, con el tiempo, despertaron en él el deseo de ayudar a quienes no podían defender sus derechos. Su paso por la abogacía finalmente lo acercó a su misión: ser sacerdote. Hoy mientras se prepara para asumir ese compromiso recuerda ese recorrido que lo llevó desde el Valle Medio hasta asistir al papa León XIV durante una misa en Argentina, una experiencia que todavía lo emociona y que resume en una frase: “Es un regalo inmenso que no me voy a olvidar jamás”.

Lautaro Muñoz nació en Choele Choel hace 35 años. Es el mayor de seis hermanos y aunque fue bautizado en su ciudad natal, su vínculo con la iglesia llegó mucho después. «La verdad no tengo recuerdos de ir a misa de pibe o de tener un vínculo más, más activo, ni una práctica con la religión cuando era chico», señala. Es que todo comenzó en Luis Beltrán.

A sus 11 años sus padres lo inscribieron en el colegio Salesiano de la localidad donde empezó a participar de celebraciones, grupos juveniles y actividades de servicio. También conoció a personas que lo acompañaron en ese proceso y lo acercaron a otras realidades de la localidad. Esas visitas lo movilizaron.

«Había muchas situaciones de desigualdad y necesidades que permanecían invisibles. Había muchas personas en Luis Beltrán que la estaban pasando mal y sufrían, en el mismo pueblo donde yo vivía», expone. «Me di cuenta que necesitaba comprometerme con eso», agrega.

Aquellas primeras experiencias también empezaron a darle forma a una inquietud profesional. En los barrios que visitaba y durante las misiones escuchaba historias de personas que no podían acceder a la Justicia o sentían vulnerados sus derechos. Así apareció la idea de estudiar Abogacía.

«Yo quisiera ser abogado para ayudar a toda esta gente», recuerda. En 2018 terminó la carrera en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en General Roca. Para conseguirlo tuvo que dejar su pueblo, mudarse a una residencia universitaria y trabajar mientras estudiaba. Su familia también hizo un gran esfuerzo para acompañarlo.

Mientras avanzaba en su formación profesional, seguía participando de las actividades de la Iglesia. En Roca se sumó a misiones en barrios, espacios de asesoramiento jurídico y experiencias en el penal. Allí encontró situaciones que profundizaron su mirada sobre la dignidad humana y sobre todo de aquello que mueve su ser: las injusticias.

Lautaro se recibió en 2018 y volvió a Luis Beltrán con la idea de comenzar su vida profesional cerca de su familia y sus amigos. Consiguió trabajo en el colegio Salesiano del que había egresado y también comenzó a desempeñarse en un estudio jurídico. Pero hubo algo que aunque pasara casi desapercibido seguía ocupando un lugar central: el trabajo pastoral.

En esa etapa se incorporó a las actividades que el colegio realizaba en algunos barrios, donde acompañaban a familias que atraviesan distintas necesidades. También volvió a participar de los movimientos juveniles y las misiones. Aunque entendía que había alcanzado varios objetivos que se había propuesto, faltaba algo.

«Me está pasando algo por el corazón. Yo quiero dar más», le dijo a su amigo a cargo de la pastoral. Él le propuso realizar un voluntariado misionero y aunque pensó que sería una experiencia de un año estar junto a jóvenes y la comunidad religiosa originó por primera vez una pregunta que cambiaría su vida.

«Fue la primera vez que me cuestioné la vocación, que yo dije: yo quiero que mi vida sea como este mes que viví acá con esta gente», recuerda. Lo que encontró fue una realidad atravesada por el dolor y las necesidades, pero también por la alegría de quienes habían elegido quedarse para acompañar a los demás.

Así dio el paso. Habló con su familia, sus amigos y renunció a su trabajo para comenzar la formación sacerdotal. «Yo siempre fui una persona que nunca me quedé con él ‘qué hubiera pasado'», explica. Y resumió aquel momento con una frase que todavía hoy guía su recorrido: «Donde el corazón arde es donde yo tengo que estar».

Una vocación que sigue en los barrios

Desde entonces comenzó un camino de formación que lo llevó por distintas comunidades y realidades sociales. Primero estuvo en Bahía Blanca, después en el conurbano bonaerense y más tarde en la Ciudad de Buenos Aires. En San Miguel conoció el trabajo de los Hogares de Cristo, espacios que acompañan a personas que atraviesan consumos problemáticos. Allí encontró otra de las realidades en las que quería comprometerse.

Desde 2022 participa de ese trabajo, que busca acompañar de manera integral a jóvenes y adultos para que puedan recuperar su salud, reconstruir vínculos y más.

Actualmente vive y trabaja pastoralmente en Villa Soldati, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde acompaña distintos espacios comunitarios, entre ellos seis hogares, un club parroquial y actividades destinadas a niños, adolescentes y jóvenes.

En ese lugar, una olla popular alimenta a unas 720 personas todos los días, de lunes a lunes. «Todos los días me levanto y digo: yo quiero ser cura para estar acá, para entregar mi vida acá, porque acá encuentro a Jesús en esta gente que está sufriendo y descubro la solidaridad de la gente», expresó.

Su formación también incluyó experiencias en la cárcel de Devoto y en el Hospital Muñiz, donde acompañó a personas con VIH y tuberculosis. Son recorridos que forman parte de la preparación pastoral y que le permiten conocer distintas realidades antes de su futura ordenación.

Actualmente está terminando la Licenciatura en Teología. Según contó, espera finalizar sus estudios en 2027 y, si se cumplen los tiempos previstos, podría recibir la ordenación sacerdotal en 2028.

El legado de Francisco

En ese recorrido, el papa Francisco ocupa un lugar especial. Lautaro reconoce en él una figura que marcó profundamente su manera de entender la fe y el compromiso de la Iglesia con las personas que más sufren. «El Papa Francisco para mí ha sido una figura que me ha inspirado mucho», afirma.

Destaca especialmente su manera de poner en el centro temas que durante mucho tiempo no habían tenido suficiente lugar dentro de la institución, como la pobreza, las migraciones y la exclusión social. «Tener un Papa que no haya dejado sus convicciones en la puerta del vaticano y haya llevado una mirada construida desde Argentina y Latinoamérica es muy valorable», agrega.

Para Lautaro, uno de los grandes legados del pontificado fue la invitación permanente a salir al encuentro de quienes están atravesando situaciones difíciles. «Francisco nos decía siempre, siendo Bergoglio y después durante su pontificado, que no nos cansemos de ir a los lugares de dolor«, recordó.

Esa idea, asegura, sigue presente en el trabajo cotidiano de las comunidades religiosas y en su propia vocación. Por eso, cuando murió sintió que se iba alguien muy importante para la Iglesia y para quienes encontraban en sus palabras un camino. «Yo lo extraño mucho. Cuando murió, como muchos otros, sentí que nos quedamos un poco huérfanos», confiesa. Sin embargo, el camino sin dudas estuvo guiado por su espíritu.

El Papa León XIV y la sorpresa de acompañarlo

Fue hace un mes cuando a Lautaro le llegó la noticia. «Estaba cenando con unos amigos y me llegó el mensaje», cuenta. «El cura me dijo: Lautaro, mañana tenés que estar en la Catedral Metropolitana, Buenos Aires porque vas a participar del servicio del altar a la misa del Papa», relata. «No lo podía creer».

Con el correr de las semanas recibió las indicaciones sobre la tarea que debía cumplir. Pero nada de eso lo preparó del todo para el momento en que tuvo al Papa delante suyo. «Estaba muy emocionado. Tenía una alegría que me desbordaba y las piernas no me dejaban temblar», contó.

Antes de comenzar la misa, los seminaristas fueron llevados al lugar donde el Papa se preparaba para la celebración. Cuando León XIV llegó después de su recorrido en el papamóvil, tuvieron la posibilidad de saludarlo personalmente. El Pontífice se acercó a cada uno, les dio la mano y los bendijo. «Es un Papa que te da la mano, te mira a los ojos y te transmite tranquilidad y paz», describió.

Durante la procesión de entrada le tocó ubicarse detrás del Papa. Desde ahí pudo observar cómo saludaba y bendecía a la multitud. Pero hubo una imagen que lo conmovió especialmente: cuando llegaron al altar, el Papa lo besó y luego se quedó de frente a la multitud. Detrás de él, Lautaro contempló la imagen. «Fue ese el primer momento en el que se me cayó una lágrima. Porque no la pude contener», recuerda.

La emoción continuó durante toda la celebración. Su función era estar atento a las intervenciones del Pontífice y acercarle el micrófono cada vez que debía realizar una oración. Estaba ubicado a muy poca distancia y podía observar durante toda la misa.

También lo sorprendió verlo emocionado durante la celebración. «Lo vi con una energía y aparte emocionado verlo al Papa al lado tuyo y que se tocaba el ojo porque se le caía una lágrima», relató. Al terminar, entendió la dimensión de lo que acababa de vivir. «Fue un regalo inmenso que yo no me voy a olvidar jamás«, aseguró.

El abrazo de su mamá y el regreso al barrio

La jornada tuvo otro momento inolvidable. Su mamá, su hermana, otros familiares y una delegación de personas había viajado desde Luis Beltrán estaban en Buenos Aires para participar de la misa, por eso después de la celebración recibió un mensaje de su hermana para encontrarse en un punto cercano.

Fueron cuadras de caminata y aunque acaba de estar cerca del sumo pontífice, sus pies eran impulsados por otro motivo. «Escuché el grito de mi vieja que dice: ‘¡Hijo!’. Corrí llorando como nunca. Me abrazó y me besó«, cuenta.

Ese encuentro fue una forma de compartir la emoción con quienes habían acompañado su recorrido desde el comienzo. Pero también hubo otra recepción muy especial: la de las personas del barrio donde desarrolla su tarea pastoral.

Antes de la misa, muchos vecinos se habían acercado. Para él, haber sido elegido para ese servicio también significó representar a toda esa comunidad. Cuando regresó, los vecinos se acercaban a saludarlo y a agradecerle. Algunos lo abrazaban, otros le besaban la mano porque había estado junto al León XIV.

La visita también permitió que 120 jóvenes de los hogares que acompaña pudieran participar del encuentro con el Papa. Entre ellos estaba uno que había atravesado una historia de consumo problemático y que pudo compartir su testimonio ante León XIV.

Para Lautaro fue uno de los momentos más fuertes de esos días. Escuchar a uno de los jóvenes contar su proceso de recuperación y poder transmitirles a otros que era posible salir adelante le dio un sentido especial a toda la experiencia. «Nosotros creemos que lo que hacemos, lo que acompañamos y nos jugamos la vida en eso, es porque estamos convencidos de que la recuperación es posible», sostuvo.

Desde Choele Choel y Luis Beltrán hasta Villa Soldati, su recorrido estuvo atravesado por una misma inquietud: acercarse a quienes necesitan ayuda y comprometerse con sus realidades.

La misa junto a León XIV fue un regalo inesperado, pero no cambió el sentido de ese camino. “Cuando vos entrás para formarte para ser cura, no decís: voy a ser cura para el día de mañana estar en una misa con el Papa”.

Hoy, mientras termina de formarse para ser sacerdote, Lautaro sigue encontrando en los barrios, en los hogares y en las personas que acompaña las razones para elegir esa vida todos los días. Una vida que le regaló el cariño de la gente, el encuentro con realidades que lo transformaron y llevar consigo la emoción de toda una comunidad al acompañar al Papa en una misa argentina.