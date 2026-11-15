Cuatro ciudades en un día: el papa León XIV inicia su jornada más agitada en Perú este domingo 15 de noviembre

El papa León XIV encara este domingo 15 de noviembre la jornada más exigente y extensa de su visita apostólica al Perú. En un despliegue aéreo y terrestre sin pausas, Robert Francis Prevost recorrerá cuatro ciudades de distintas regiones en menos de trece horas: despegará desde Chiclayo, atravesará los Andes en Cusco, desembarcará en la selva amazónica de Pucallpa y cerrará el día en Lima.

La intensa hoja de ruta del penúltimo día de gira combina ceremonias ante cientos de miles de fieles, un fuerte gesto ecológico junto a comunidades indígenas y un blindaje policial sin precedentes en la antigua capital del Imperio incaico.

De la selva, al mar y las sierras: el recorrido completo del papa León XIV de este domingo 15 de noviembre

Todos los horarios del cronograma oficial fueron adaptados al huso horario de Argentina (dos horas más que en Perú) para seguir en vivo el minuto a minuto del Sumo Pontífice:

09:50 | Partida desde el norte: León XIV aborda el avión papal en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo (donde fue obispo entre 2015 y 2023), rumbo a la sierra sur.



León XIV aborda el avión papal en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en (donde fue obispo entre 2015 y 2023), rumbo a la sierra sur. 12:00 | Desembarco en Cusco: Aterriza en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y encabeza una caravana de ocho kilómetros hacia el centro histórico a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado adaptada como papamóvil. Un operativo de 4.500 policías custodia la ciudad ante la movilización estimada de hasta 300.000 personas .



Aterriza en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y encabeza una caravana de ocho kilómetros hacia el centro histórico a bordo de una camioneta adaptada como papamóvil. Un operativo de custodia la ciudad ante la movilización estimada de hasta . 12:30 | La Rosa de Oro en Saqsaywaman: Ante unas 85.000 personas en la explanada arqueológica, el Papa entrega la distinción pontificia de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Cusco y un coro polifónico que cantará en quechua y latín.



Ante unas en la explanada arqueológica, el Papa entrega la distinción pontificia de la a la Virgen de Belén, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Cusco y un coro polifónico que cantará en quechua y latín. 13:45 | Ángelus en la Plaza Mayor: Frente a la Basílica Catedral de la Asunción (Hawkaypata) y ante unos 50.000 devotos , dirige el rezo dominical e imparte su bendición apostólica.



Frente a la Basílica Catedral de la Asunción (Hawkaypata) y ante unos , dirige el rezo dominical e imparte su bendición apostólica. 15:05 | Salto hacia la Amazonía: Despega desde los Andes rumbo a la región selvática de Ucayali, con aterrizaje previsto en Pucallpa a las 16:30 .



Despega desde los Andes rumbo a la región selvática de Ucayali, con aterrizaje previsto en a las . 17:00 | Cumbre con 21 pueblos originarios: En el Malecón Puerto Callao (Yarinacocha), se reúne con misioneros y delegaciones indígenas —entre ellas las comunidades shipibo-konibo, asháninka y kukama , que arribarán en embarcaciones fluviales— y riega un árbol de shihuahuaco como símbolo de defensa ambiental.



En el Malecón Puerto Callao (Yarinacocha), se reúne con misioneros y delegaciones indígenas —entre ellas las comunidades , que arribarán en embarcaciones fluviales— y riega un árbol de shihuahuaco como símbolo de defensa ambiental. 18:45 | Misa masiva en «La Videnita»: Tras recorrer 7,4 kilómetros en papamóvil por la ciudad, preside su tercera misa multitudinaria en el país ante 70.000 asistentes , utilizando mobiliario litúrgico tallado artesanalmente por internos del penal de Pucallpa.



Tras recorrer 7,4 kilómetros en papamóvil por la ciudad, preside su tercera misa multitudinaria en el país ante , utilizando mobiliario litúrgico tallado artesanalmente por internos del penal de Pucallpa. 21:05 | Vuelo de retorno: Emprende el regreso desde Ucayali hacia la capital peruana.



Emprende el regreso desde Ucayali hacia la capital peruana. 22:20 | Descanso en Lima: Aterriza en la Base Aeronaval del Callao y se traslada por tierra a la Nunciatura Apostólica en Jesús María para pasar la noche.

El antecedente en el norte y la recta final hacia Roma

La maratónica agenda de este domingo llega tras un sábado cargado de simbolismo pastoral en el norte peruano. En esa jornada, León XIV coronó a la Virgen Inmaculada en Chiclayo, encabezó una misa ante 100.000 fieles en Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), donde advirtió sobre el avance de la violencia y la extorsión, y cerró el Año Jubilar en Zaña acompañado por el canto de Tania Libertad.

Tras descansar esta noche en Lima, el Pontífice afrontará mañana, lunes 16 de noviembre, su despedida definitiva de Sudamérica. Visitará a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará la última misa en la Base Aérea Las Palmas junto a la venerada imagen del Señor de los Milagros, antes de abordar a las 15:45 (hora argentina) el vuelo oficial que lo llevará de regreso a Roma.