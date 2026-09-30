Lo que se sabe del vuelo de Flydubai que terminó en un aterrizaje de emergencia

Lo que se sabe del intento de ataque en un vuelo de Flydubai. Foto: NA

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado estrellar el avión, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, resultaron ilesos y posteriormente pudieron regresar a Israel.

Lo que se sabe del intento de ataque en un vuelo de Flydubai

Según testimonios de pasajeros, se produjo un violento altercado en la cabina, seguido de una brusca pérdida de altitud. Algunos viajeros lograron ingresar al sector de los pilotos y reducir a uno de ellos, identificado por Netanyahu como Smit Machchhar, de nacionalidad india, quien sufrió heridas graves.

Datos de Flightradar citados por AFP muestran que el avión descendió de unos 34.000 pies a menos de 17.000 en apenas un minuto. Los pasajeros describieron la maniobra como una caída a gran velocidad y relataron momentos de pánico durante el vuelo.

Flydubai pidió evitar especulaciones prematuras y señaló que todavía se desconocen las causas del incidente. Las autoridades sauditas interrogan al piloto herido, mientras Israel informó que mantiene contacto con Riad y que reforzó sus medidas de seguridad.

Netanyahu calificó de “héroes” a los pasajeros que intervinieron y sostuvo que evitaron una catástrofe. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, definió el episodio como un supuesto “intento de ataque terrorista yihadista”, aunque no presentó públicamente elementos que respaldaran esa caracterización.

La señal de socorro activó además una respuesta militar israelí: aviones de combate despegaron ante la posibilidad inicial de un secuestro, hipótesis que luego fue descartada.

Con información de AFP