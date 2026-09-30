Terror en un vuelo de Flydubai: un ministro de Israel afirmó que el ataque fue obra de un “terrorista”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió al dramático episodio ocurrido en un vuelo de Flydubai, cuando un piloto fue apuñalado por su propio compañero. El funcionario afirmó que el atacante buscaba «estrellar el avión» que viajaba de Dubái a Tel Aviv, lo que se evitó gracias a que pasajeros y tripulantes lograron reducirlo. Por su parte, el ministro de Seguridad aseguró que se trató de un hecho «terrorista».

Netanyahu: «Un incidente muy grave»

Mediante un video difundido por su oficina, el mandatario israelí sostuvo que la intervención de quienes se encontraban a bordo evitó un desastre mayor. Netanyahu calificó el hecho como un «incidente de seguridad extremadamente grave» y tras confirmar que «casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes», sostuvo que «todos los indicios» apuntan a que el copiloto buscaba hacer caer el avión.

El primer ministro contó que pudo dialogar con uno de los pasajeros israelíes que se encontraba a bordo y según el relato que recibió, reveló que mientras el avión entró en picada, el viajero consiguió ingresar a la cabina junto con un integrante de la tripulación. De esta manera, ambos lograron reducir al piloto mientras presuntamente intentaba dañar los sistemas del avión y posteriormente, otro personal de la tripulación ingresó a la cabina para estabilizar la aeronave.

Netanyahu llamó «héroes» a quienes intervinieron y aseguró que «salvaron muchas vidas y demostraron gran valentía» al evitar «una grave tragedia». Asimismo, explicó que el gobierno israelí mantuvo contactos con las autoridades involucradas para garantizar la seguridad y el regreso de los pasajeros.

🚨Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"This morning, there was an extremely serious security incident on a flight to Israel. Almost all of the passengers were Israelis.



During the flight, one of the pilots stabbed the other pilot and apparently attempted to crash the… pic.twitter.com/9UtDUE07EI — גיא עזריאל Guy Azriel | Diplomatic Correspondent (@GuyAz) September 30, 2026

Las autoridades israelí apuntan a un «atentado terrorista»

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el hecho fue provocado por un «terrorista» que quería estrellar la avión y «asesinar a los 180 israelíes a bordo». Lo hizo mediante un comunicado donde también resaltó el accionar de los «viajeros héroes».

«¡Gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria«, escribió Itamar Ben Gvir.

Tras esto, agregó: «La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos, recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo. El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra».

Por su parte, medios israelíes informaron que los servicios de inteligencia locales, el Mossad y el Shin Bet, participan en la investigación del hecho e interrogarán a los pasajeros cuando regresen a Israel.

El episodio generó gran conmoción y tras el hecho, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó la suspensión de los vuelos de FlyDubai a Israel mientras se lleva a cabo la investigación del accidente aéreo.