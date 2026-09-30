Arruabarrena perfila el 11 de Boca ante Unión, con una baja obligada y una duda

El técnico xeneize define el equipo para recibir a Unión este viernes. Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final. Copa Argentina.

Boca enfrentará a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura. En alza, manteniendo un invicto de 16 partidos y con la agónica clasificación a semifinales de la Copa Argentina y vivo en todas las competencias, el equipo del Vasco Arruabarrena recibirá con lo mejor disponible al Tatengue.

Entre las posibilidades del DT Xeneize están la de utilizar el mejor equipo disponible, ya que la baja de Álvaro Montero por su presencia en la Selección de Colombia se sostiene una semana más. Por eso, Leandro Brey será nuevamente el arquero de Boca este viernes.

Además, se asoma otra variante en el 11 inicial. Es que Leonel Flores está en duda porque es parte del plantel de la Selección Argentina en esta fecha FIFA.

Y si bien será liberado para que dispute su encuentro con Boca, las chances de que debute en la Albiceleste este miércoles son altas, por lo que podría ser suplente en La Bombonera este viernes.

Ante este panorama, su reemplazante podía ser Sebastián Villa, pero el colombiano no se entrenó este miércoles en Boca Predio por un cuadro febril. Por este motivo, su titularidad tampoco está garantizada. Los diez nombres restantes están confirmados.

El probable once de Boca ante Unión

De no mediar inconvenientes, el 11 de Boca sería: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Los números de Arruabarrena en su segundo ciclo en Boca

En su regreso al club este año, el Vasco acumula 19 compromisos con más del 56% de efectividad. Fueron 10 triunfos, 7 empates y 2 derrotas, aunque lleva 15 sin perder. Se mantiene vivo en las tres competencias y a tiro en la Tabla Anual para buscar terminar con la sequía de títulos.