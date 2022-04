Los rusos prohíben entierros en Mariúpol

Citando a los residentes de Mariúpol, el Concejo Municipal dice que las tropas rusas están exhumando cadáveres enterrados en patios residenciales y que no permiten enterrar a «personas matadas por ellos».



«Hay un guardia en cada patio y no permite a los habitantes de Mariúpol que inhumen a parientes o amigos muertos. Por qué se realiza la exhumación y a dónde se llevarán los cadáveres es algo que no se sabe», dice un comunicado en la app de mensajes Telegram. No fue posible verificar la denuncia en forma independiente.



Semanas atrás, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, dijo a la AP que las fuerzas rusas han traído equipos de cremación para deshacerse de los cadáveres.



Boychencko dijo que las fuerzas rusas llevaban muchos cadáveres a un enorme centro comercial donde hay depósitos y refrigeradores. «Han llegado crematorios móviles en forma de camiones: lo abres y hay un caño adentro, y se queman los cuerpos», dijo.