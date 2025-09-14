Manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en el final de la Vuelta a España en el centro de Madrid

Cientos de manifestantes propalestinos invadieron este domingo el recorrido de la última etapa de la Vuelta ciclista a España, antes del paso de los corredores, en pleno centro de Madrid. La organización canceló la carrera por enfrentamientos entre la Policía y manifestantes casi 55 kilómetros para la meta.

En la Gran Vía, que los ciclistas deben recorrer varias veces en la capital española, los manifestantes derribaron las barreras instaladas a lo largo de la avenida, antes de corear llamados al boicot de Israel.

Además, la Vuelta modificó el recorrido de la última etapa a 80 kilómetros de la meta. La organización de la competición se vio obligada a desviar el paso de la carrera por la localidad de Alcobendas. El eje de las protestas fue la presencia del equipo Israel Premier Tech, que cambió su uniforme y quitó el nombre del equipo.

Los manifestante tiraron las vallas sobre la calle donde debían pasar los ciclistas. (Foto: gentileza)

A pesar de que el Gobierno había realizado un importante despliegue policial sin precedentes para evitar incidentes, con cerca de 1500 efectivos, no fueron suficientes. A través de un posteo en la red social X, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuntó contra el presidente Pedro Sánchez: “La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno”.

La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno.



Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país. #LaVuelta25 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 14, 2025

Fotos: gentileza AP, AFP y Reuters.