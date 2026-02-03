Mataron a Saif al Islam Gadafi en Libia: investigado por crímenes de lesa humanidad y exheredero político del régimen

Saif al Islam Gadafi, uno de los hijos del difunto dictador libio, Muamar el Gadafi, buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, fue asesinado en el oeste de Libia.

Mataron a Saif al Islam Gadafi en Libia

«Ha sido asesinado hoy (…) en Zenten, en su casa, por un comando de cuatro personas», declaró su abogado, el francés Marcel Ceccaldi.

Considerado durante mucho tiempo como el posible sucesor de Muamar el Gadafi antes de la caída del régimen en 2011, trató de dar imagen de moderado y reformista. Un intento que se vino abajo cuando ese año prometió un baño de sangre por las revueltas en contra del gobierno de su padre.

«Por el momento, no se sabe» quiénes son los responsables del asesinato de Gadafi, informó Ceccaldi, quien afirmó haber hablado con su cliente hace unas tres semanas.

También dijo haberse enterado hace unos diez días a través de uno de los allegados de la víctima «que había problemas con su seguridad».

Seif, buscado por la CPI por crímenes contra la humanidad, fue detenido en 2011 en el sur de Libia por rebeldes.

Fue condenado a muerte en 2015 tras un juicio sumario aunque después se benefició de una amnistía.

Hasta el anuncio de su muerte, se desconocía su paradero.

AFP