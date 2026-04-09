¿Navegar entre minas navales? Irán impone «rutas alternativas» para el estratégico estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, la ruta petrolera que concentra el 20% del transporte mundial, comenzó este jueves una reapertura gradual pero cargada de tensiones. En el marco del alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos, Israel e Irán, el régimen oficializó la imposición de «rutas alternativas» obligatorias para todos los buques que transiten la zona.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que la medida busca «cumplir con los principios de seguridad marítima» y, fundamentalmente, evitar colisiones con minas navales sembradas durante el conflicto. Este corredor, por donde circula casi la quinta parte de las energías fósiles del mundo, había visto su tráfico reducido en un 97% desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Control militar y navegación restringida

El nuevo esquema de tráfico, coordinado por la Armada iraní, establece un corredor de entrada al Golfo Pérsico por el norte de la isla de Larak y una vía de salida por el sur de la misma. Según agencias vinculadas al cuerpo de élite de Teherán, el cumplimiento de estas rutas es estrictamente obligatorio y requiere coordinación previa con sus fuerzas navales.

El mapa de la ruta sugerida por Irán para que circulen los barcos por el estrecho de Ormuz.

Esta reapertura parcial se concreta apenas horas después de que venciera el ultimátum de Trump, quien había amenazado con «aniquilar» la infraestructura iraní y devolver al país a la «Edad de Piedra» si no se garantizaba el flujo de crudo.

Vaca Muerta, atenta al precio del crudo

Para la región, la operatividad de Ormuz es un termómetro directo. El bloqueo impulsó los precios globales de la energía, beneficiando coyunturalmente la cotización del barril, pero la inestabilidad extrema dificulta las proyecciones de inversión a largo plazo en Vaca Muerta.

Pese a la tregua, la desconfianza persiste. Ayer mismo, Irán intentó interrumpir el paso de petroleros alegando bombardeos israelíes en el Líbano, una versión desmentida por la Casa Blanca. La comunidad internacional monitorea minuto a minuto si este «protocolo de seguridad» es una solución técnica o una nueva herramienta de presión política de Irán sobre el precio del petróleo.

Con información de EFE y AFP.