Israel mató al secretario personal de Naim Qasem tras excluir a Hezbollah de la tregua

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la muerte de Alí Yusef Harshi, secretario personal y asesor de seguridad de Naim Qasem, máximo líder de Hezbollah. El operativo ocurrió este miércoles en Beirut, en el marco de una serie de incursiones aéreas dirigidas contra la estructura de mando de la organización.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ratificó el éxito de la misión a través de sus canales oficiales, sosteniendo que las operaciones continuarán hasta garantizar la seguridad en la frontera norte del Estado de Israel.

La eliminación de Harshi se produjo en paralelo a la intensificación de ataques contra infraestructura financiada por el régimen de Irán. Durante la madrugada del jueves, el Ejército israelí informó la destrucción de diez almacenes de armamento y centros de mando. Además, la aviación israelí inhabilitó dos puentes sobre el río Litani, elevando a nueve los pasos fronterizos destruidos en las últimas semanas para impedir el traslado de armamento pesado y proyectiles desde el norte hacia las zonas de combate en el sur del Líbano.

Contradicciones sobre el alto el fuego y desmentida oficial

El recrudecimiento de las hostilidades ocurre tras la difusión de versiones contradictorias sobre el alcance de la tregua regional. Mientras el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sugirió que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos incluía el frente libanés, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que el entendimiento se limita exclusivamente a la relación bilateral entre Washington y Teherán.

Israel, por su parte, desmintió estar integrado en dicho pacto y ratificó que no detendrá sus acciones militares contra Hezbollah independientemente de las negociaciones en el Golfo.

Esta falta de consenso diplomático ha derivado en una jornada de alta mortalidad en el terreno. Informes hospitalarios indican que los enfrentamientos y bombardeos de las últimas 24 horas han dejado un saldo de más de 250 fallecidos y un millar de heridos. La disparidad entre los anuncios de distensión en el Estrecho de Ormuz y la realidad operativa en el Líbano ha generado confusión en las líneas de evacuación civil y en la logística de los organismos internacionales.

Respuesta de Hezbollah y balance de daños

Tras la muerte del secretario de Qasem, Hezbollah rompió su compromiso inicial de adherir al cese de hostilidades y lanzó una contraofensiva con misiles durante la madrugada del jueves. El grupo chiíta acusó a Israel de violar la tregua y justificó sus ataques como una acción defensiva del territorio libanés.

La organización sostuvo que no aceptará el cese de fuego mientras las FDI mantengan la presión sobre sus centros de mando e infraestructura de inteligencia en Beirut.

El panorama en el sur del Líbano muestra una degradación sistemática de la movilidad de la milicia pro-iraní debido a la destrucción de los puentes estratégicos. El mando militar israelí estima que la inhabilitación de estas rutas ha cortado el suministro de suministros críticos para Hezbollah, dificultando el relevo de tropas y la reposición de lanzaderas de cohetes.

Con la cúpula política de la organización bajo ataque directo y la infraestructura logística fracturada, el conflicto en el Líbano se mantiene fuera de los márgenes de la tregua pactada para el resto de la región.