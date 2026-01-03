Catherine Fulop tras la captura anunciada de Nicolás Maduro: “Finalmente rendirán cuentas”

La actriz Catherine Fulop, nacida en Venezuela y con una larga trayectoria artística en Argentina, se manifestó con contundencia en redes sociales tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026.

La noticia, que desencadenó una ola de reacciones a nivel global, también repercutió entre figuras de la comunidad venezolana en el exterior. Fulop no fue la excepción y usó sus plataformas digitales para expresar su postura ante este suceso internacional.

Catherine Fulop, “Libertad” y un respaldo crítico tras la captura de Nicolás Maduro

Desde su cuenta de X (antes Twitter), la actriz publicó un fuerte mensaje: “¡Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes!”, reflejando su ya conocida postura crítica hacia el régimen de Maduro y las autoridades venezolanas que lo acompañan.

En una publicación posterior en Instagram, Fulop compartió un video grabado frente a su televisor donde se veía a la activista venezolana Elisa Trotta Gamus comentando sobre la operación militar que, según autoridades estadounidenses, culminó con la captura de Maduro. Acompañó ese video con una sola palabra: “Libertad”.

Reacciones del mundo artístico venezolano

La captura de Maduro también generó respuestas entre otras figuras públicas. Ricardo Montaner y el cantante venezolano Carlos Baute y publicaron recientemente su visión sobre los hechos desde su país de origen, sumándose a las voces que claman por justicia y cambios profundos en el convulsionado escenario político que vive Venezuela.

Un contexto de tensión internacional

La operación, que según Estados Unidos fue un ataque militar a gran escala llevado a cabo con unidades de élite como la Delta Force, habría terminado con la captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país. Esta acción constituye una escalada dramática en el conflicto entre EE. UU. y Venezuela, que ha estado marcada por acusaciones mutuas y tensiones crecientes durante los últimos años.

Desde el gobierno venezolano se denunció la operación como una “grave agresión militar” y se exigió información sobre el paradero de Maduro y Flores, mientras que autoridades estadounidenses sostienen que el líder chavista enfrentará cargos por delitos como narcotráfico y terrorismo en tribunales de los Estados Unidos.

Venezuela bajo tensión

El bombardeo estadounidense en Venezuela provocó explosiones en diferentes puntos del país, incluida la capital Caracas, y llevó a la administración venezolana a declarar un estado de emergencia. Las repercusiones políticas y diplomáticas continúan desarrollándose rápidamente, con llamamientos a instancias internacionales y fuertes reacciones de gobiernos de la región y del mundo.