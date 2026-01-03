Quién es Delcy Rodríguez: la clave en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Eloína Rodríguez, de 56 años, se ha consolidado como la figura femenina de mayor peso dentro de la cúpula bolivariana en Venezuela. Su ascenso político se aceleró tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia y la integró al núcleo duro de su gestión, un espacio que comparte con su hermano, Jorge Rodríguez. Un perfil de su carrera política.

Quién es Delcy Rodríguez: herencia y ascenso al poder

Según consigna una crónica del diario El Mundo, Delcy Rodríguez pertenece a una familia de larga tradición en la izquierda en Venezuela. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, cuya figura es reivindicada frecuentemente por el presidente Maduro.

Abogada de profesión, Delcy Rodríguez ocupó diversos cargos durante el gobierno de Chávez, pero su salto a la primera línea ocurrió bajo la administración de Maduro. Tras dirigir el Ministerio de Comunicación, en 2014 fue designada canciller, cargo que ha combinado con la vicepresidencia política y su rol en las Mesas de Diálogo.

Quién es Delcy Rodríguez: el estilo de la mujer más influyente en la cúpula bolivariana

Delcy Rodríguez es actualmente ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. En el pasado, al frente de la política exterior venezolana, Rodríguez ha tenido la misión de sostener la influencia internacional del país en un contexto de crisis económica y pérdida de aliados.

Su gestión se caracteriza por un estilo directo y confrontativo, alejado de los protocolos tradicionales de la diplomacia. Entre sus intervenciones más recordadas se encuentran los cruces con figuras de organismos internacionales y mandatarios regionales:

OEA: calificó a Luis Almagro como parte de la «escoria imperial«.

calificó a Luis Almagro como parte de la «escoria imperial«. Argentina: mantuvo un careo directo con el expresidente Mauricio Macri en una cumbre del Mercosur , a quien luego le dirigió la frase: «El que se mete con Venezuela, se seca».

mantuvo un careo directo con el expresidente en una cumbre del , a quien luego le dirigió la frase: «El que se mete con Venezuela, se seca». Región: ha tenido roces públicos con representantes de Colombia (María Ángela Holguín), Chile (Heraldo Muñoz) y Argentina (Susana Malcorra).

Quién es Delcy Rodríguez: entre la política y el perfil personal

Quienes la conocen en ámbitos privados, describen a Delcy Rodríguez como una persona cercana y afable, con gusto por el diseño de alta gama, particularmente por calzado de firmas como Valentino. No obstante, en el terreno político, su perfil se transforma hacia una retórica combativa en defensa de la revolución bolivariana.

Actualmente, es considerada la funcionaria con mayor presencia en el gabinete, participando en todas las decisiones estratégicas de la administración de Maduro, ocupando la vicepresidencia del país bolivariano.